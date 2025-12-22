نبض خبر
سریع القلم: اگر با ترامپ چنین میکردیم، این بلا سرمان نمیآمد!
محمود سریع القلم گفت: «اماراتیها با تعریف دو پروژه برای داماد ترامپ، بوروکراسی سنتی آمریکا را دور زدند. اما شناخت ما از جهان ضعیف است؛ اگر ترامپشناسی کرده بودیم و در دوره دوم ترامپ چارچوبها رو پذیرفته بودیم و این اتفاقها نمیافتاد... فکر میکردیم هنوز بایدن است... شناخت ما به حدی از دنیا ضعیف است که این بلاها سر ما میآید...» روایت سریع القلم را میبینید و میشنوید.
نه دنیا را میشناسیم نه مصلحت خودمان را
پاسخ ها
محمد| |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کسی که خودش رو به خواب زده، هیچ جور نمیشه بیدارش کرد!
پاسخ ها
Aa| |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مثل اینکه در حال بازی مذاکره با امریکا بودیم که فهمید حمله کردا
هیچگاه عزت با بازی بدست نمیاد
ناشناس| |
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
داشتیم با آن سگ زرد جهنمی مذاکره می کردیم و او هم داشت فرصت را برای اسرائیل فراهم می کرد ،تا به ما حمله کند .د کرد ترامپ هم کمکش کرد .اینها اصلا انسان نیستند دزدند دنیا را به هم ریخته اند .
ترامپ میخواد با مذاکره ایران را ضعیف کند ما در حال مذاکره بودیم که به ما حمله شد بفهم اینو
سلام آقای استاد ، با تمام احترامی که به همه اساتید قائلم ،لطفا یه کم منطقی باشید چون هیچ فقری و بدبختی به اندازه حقارت انسان را نابود نمیکند ، آقای ترامپ فقط تسلیم میخواهد ولی ما حاضر به تسلیم نیستیم ، راه سربلندی کشور ما از اصلاحات اساسی در بعد مدیریت و شایسته سالاری میگذرد .
جناب سریعالقلم نگفته نماند شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد که دانه دانه
نزدیک نیم قرن هست آمریکا و آبادی داخلیاش بدنبال زیر سلطه بردن ایران اسلامی هستند به لطف خداوند متعال و رهبری انقلاب تا بحال ناکام مانده اند
