محمود سریع القلم گفت: «اماراتی‌ها با تعریف دو پروژه برای داماد ترامپ، بوروکراسی سنتی آمریکا را دور زدند. اما شناخت ما از جهان ضعیف است؛ اگر ترامپ‌شناسی کرده بودیم و در دوره دوم ترامپ چارچوب‌ها رو پذیرفته بودیم و این اتفاق‌ها نمی‌افتاد... فکر می‌کردیم هنوز بایدن است... شناخت ما به حدی از دنیا ضعیف است که این بلاها سر ما می‌آید...» روایت سریع القلم را می‌بینید و می‌شنوید.