نبض خبر

سریع القلم: اگر با ترامپ چنین می‌کردیم، این بلا سرمان نمی‌آمد!

محمود سریع القلم گفت: «اماراتی‌ها با تعریف دو پروژه برای داماد ترامپ، بوروکراسی سنتی آمریکا را دور زدند. اما شناخت ما از جهان ضعیف است؛ اگر ترامپ‌شناسی کرده بودیم و در دوره دوم ترامپ چارچوب‌ها رو پذیرفته بودیم و این اتفاق‌ها نمی‌افتاد... فکر می‌کردیم هنوز بایدن است... شناخت ما به حدی از دنیا ضعیف است که این بلاها سر ما می‌آید...» روایت سریع القلم را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
69
108
پاسخ
نه دنیا را میشناسیم نه مصلحت خودمان را
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دنیا خوب می‌شناسیم، دنیای بی صاحب و جنگلی شیک .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
74
120
پاسخ
کسی که خودش رو به خواب زده، هیچ جور نمیشه بیدارش کرد!
مثل اینکه در حال مذاکره با امریکا بودیم که حمله کردا !
هیچگاه عزت با گدایی بدست نمیاد
پاسخ ها
Aa
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
نه داداش،،در حال وقت کشی بودیم،فهمیدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کسی که خودش رو به خواب زده، هیچ جور نمیشه بیدارش کرد!
مثل اینکه در حال بازی مذاکره با امریکا بودیم که فهمید حمله کردا
هیچگاه عزت با بازی بدست نمیاد
ناشناس
| Canada |
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دوست من موضوع این هست که یک عده ای حیات خود را در تنش با دنیا می‌بینند و روسیه هم بشدت از این گروه حمایت می‌کند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دیگه چی داره بگه؟یچیزی باید بگه که نشون بده متفاوت و عقل کله آدم پر مدعای ,,,
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
11
پاسخ
چرت و پرت
مالک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
16
پاسخ
داشتیم با آن سگ زرد جهنمی مذاکره می کردیم و او هم داشت فرصت را برای اسرائیل فراهم می کرد ،تا به ما حمله کند .د کرد ترامپ هم کمکش کرد .اینها اصلا انسان نیستند دزدند دنیا را به هم ریخته اند .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
13
پاسخ
ترامپ میخواد با مذاکره ایران را ضعیف کند ما در حال مذاکره بودیم که به ما حمله شد بفهم اینو
اسد
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
13
پاسخ
سلام آقای استاد ، با تمام احترامی که به همه اساتید قائلم ،لطفا یه کم منطقی باشید چون هیچ فقری و بدبختی به اندازه حقارت انسان را نابود نمیکند ، آقای ترامپ فقط تسلیم میخواهد ولی ما حاضر به تسلیم نیستیم ، راه سربلندی کشور ما از اصلاحات اساسی در بعد مدیریت و شایسته سالاری میگذرد .
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
11
پاسخ
جناب سریع‌القلم نگفته نماند شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد که دانه دانه
نزدیک نیم قرن هست آمریکا و آبادی داخلی‌اش بدنبال زیر سلطه بردن ایران اسلامی هستند به لطف خداوند متعال و رهبری انقلاب تا بحال ناکام مانده اند
علی اکرادلو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
6
پاسخ
اوستاجنابالی که شناختی همون بسه!اینقدرسمپاشی نکن...؟!
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
6
پاسخ
این آدم چطورثابت کند که آدم آمریکا است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
4
پاسخ
ترامپ هم همه صدش رو گذاشت بعدهم مجبوربه خواهش برای درخواست آتش بس شد شاید ترامپ هم باید جمهوری اسلامی رو میشناخت تا اینجورخودشو اسراییل مضحکه ورسوا نمیشدن
