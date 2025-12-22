نبض خبر
وضعیت نگران کننده علی نصیریان در شب یلدا
تصاویر آوازخوانی علی نصیریان در شبنشینی شب یلدا در حالی مورد توجه قرار گرفته که برخی کاربران نسبت به لاغر شدن استاد نصیریان ابراز نگرانی کردهاند. این ویدیو را در تابناک میبینید.
زنده باشن اقای نصیریان. تو سنین بالا میل به غذا کم میشه در نتیجه لاغر میشن.
عزیزم شما انگار چیزی از تبعات افزایش سن نمیدونی که بسیار هم طبیعی است اتفاقا ایشون نسبت به سن بسیار هم سر حال هستن
جبر زمان را فراموش نکنید ، استاد در آستانه 92 سالگی هستند إن شاءالله خدا سالم و سلامت و شاداب حفظشان کند