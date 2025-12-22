En
تعداد بازدید : 5037
کد خبر:۱۳۴۷۲۵۵
33133 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

وضعیت نگران کننده علی نصیریان در شب یلدا

تصاویر آوازخوانی علی نصیریان در شب‌نشینی شب یلدا در حالی مورد توجه قرار گرفته که برخی کاربران نسبت به لاغر شدن استاد نصیریان ابراز نگرانی کرده‌اند. این ویدیو را در تابناک می‌بینید.
نبض خبر علی نصیریان آوازخوانی ویدیو آواز
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
38
پاسخ
به خدا ما تغییری حس نکردیم .
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
39
پاسخ
زنده باشن اقای نصیریان. تو سنین بالا میل به غذا کم میشه در نتیجه لاغر میشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
7
پاسخ
متاسفانه وابستگی باعث آسیب فیزیکی در سنین بالا می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
39
پاسخ
عزیزم شما انگار چیزی از تبعات افزایش سن نمیدونی که بسیار هم طبیعی است اتفاقا ایشون نسبت به سن بسیار هم سر حال هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
39
پاسخ
جبر زمان را فراموش نکنید ، استاد در آستانه 92 سالگی هستند إن شاءالله خدا سالم و سلامت و شاداب حفظشان کند
علی نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
32
پاسخ
خیلی هم وضعیت خوبی دارند، لطفا تیتر مثبت و خوب بزنید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
3
پاسخ
هم حافظه خوبی دارن وهم صدای خوبی زنده باشند وسلامت
