قاضیپور این بار از کوانتوم و کهکشانها گفت!
نادر قاضیپور نماینده سابق مجلس دوباره سوژه کامران نجف زاده شد. قاضی پور دوباره از نجوم و نظریاتش در این حوزه سخن گفت و اظهار داشت: «دانشمندان گیج شدند نمیدانند سیاهچالهها چطور کار میکنند» این بخش که سوژه فضای مجازی شده را میبینید و میشنوید.
شما که می دانید سیاهچال ها چطور کار می کنند چرا به دانشمندان مربوطه توضیح نمی دهید؟
ز گهواره تا گور طلب دانش بجوی . این آقا بسیار ملی گراست البته ملی گرای کشورهای همسایه
ایشون یه سوال علمی و تخصصی رو جواب دادن و بهتره نقد سخنان ایشون رو متخصصین انجام بدن و نه مردم عادی
ایشون فوق لیسانس فیزیک دارن... گر چه اصلا بیان خوبی ندارن :))) معلوم هم نیست چطوری خونده و مدرک گرفته... ولی خب... تحصیلاتی داره این حوزه..
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
میگن خورشید پشتش به ماست..
ناشناس| |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
من عاشق حرف زدن ايشون هستم
البته مقصر خود ما هستيم كه از انسان ها در جاي خودشون استفاده نمي كنيم
بدون شك استفاده از ايشون و 90 درصد افراد فعلي و قبلي به عنوان نماينده مجلس اشتباه است.
البته مقصر خود ما هستيم كه از انسان ها در جاي خودشون استفاده نمي كنيم
بدون شك استفاده از ايشون و 90 درصد افراد فعلي و قبلي به عنوان نماينده مجلس اشتباه است.
ياشاسين قاضي پور
ياشاسين آذربايجان
حاج نادر اي كاش هيچ وقت نماينده مجلس نمي شدي
ولي در هر حال عشق همه مردم آذربايجاني داداش
ياشاسين آذربايجان
حاج نادر اي كاش هيچ وقت نماينده مجلس نمي شدي
ولي در هر حال عشق همه مردم آذربايجاني داداش