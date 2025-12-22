En
کد خبر:۱۳۴۷۲۳۴
نبض خبر

قاضی‌پور این بار از کوانتوم و کهکشان‌ها گفت!

نادر قاضی‌پور نماینده سابق مجلس دوباره سوژه کامران نجف زاده شد. قاضی پور دوباره از نجوم و نظریاتش در این حوزه سخن گفت و اظهار داشت: «دانشمندان گیج شدند نمی‌دانند سیاهچاله‌ها چطور کار می‌کنند» این بخش که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
25
پاسخ
شما که می دانید سیاهچال ها چطور کار می کنند چرا به دانشمندان مربوطه توضیح نمی دهید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
9
18
پاسخ
ز گهواره تا گور طلب دانش بجوی . این آقا بسیار ملی گراست البته ملی گرای کشورهای همسایه
موسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
14
14
پاسخ
ایشون یه سوال علمی و تخصصی رو جواب دادن و بهتره نقد سخنان ایشون رو متخصصین انجام بدن و نه مردم عادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
22
پاسخ
ناسا بايد از نظريات اين دانشمند بزرگ بهره مند شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
15
پاسخ
موضوع انشا: در مورد کوانتوم چه میدانید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
13
پاسخ
ایشون فوق لیسانس فیزیک دارن... گر چه اصلا بیان خوبی ندارن :))) معلوم هم نیست چطوری خونده و مدرک گرفته... ولی خب... تحصیلاتی داره این حوزه..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اولاً تحصیلات با درس خواندن و درک کردن به دست می آید نه با بیان خوب ! ایشان ترک زبان هستند و برای صحبت کردن به فارسی کمی مشکل ، چه بسا اگر به ترکی صحبت کنند خواهید دید چه فصیح و پر بار صحبت می کنند !
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
9
پاسخ
میگن خورشید پشتش به ماست..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
عمو جون اونی که این را به شما گفته شما را گیر آورده بود !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
14
پاسخ
من عاشق حرف زدن ايشون هستم
البته مقصر خود ما هستيم كه از انسان ها در جاي خودشون استفاده نمي كنيم
بدون شك استفاده از ايشون و 90 درصد افراد فعلي و قبلي به عنوان نماينده مجلس اشتباه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
12
6
پاسخ
ياشاسين قاضي پور
ياشاسين آذربايجان
حاج نادر اي كاش هيچ وقت نماينده مجلس نمي شدي
ولي در هر حال عشق همه مردم آذربايجاني داداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
11
پاسخ
ایشون تو ایران حروم شدند. فقط ناسا میتونه قدر ایشون رو بدونه
