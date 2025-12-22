En
کد خبر:۱۳۴۷۲۲۷
نبض خبر

خیابانی در شب یلدا هم دست از سر مردم برنداشت

از ساعت بیست شامگاه سی‌ام آذرماه، تیم استون ویلا در ورزشگاه ویلا پارک میزبان منچستریونایتد بود؛ دیداری که همزمان با شب یلدا، به‌صورت زنده از شبکه ورزش صداوسیما پخش شد و البته چه کسی گزارشگر بود؟ جواد خیابانی!
نظرات بینندگان
اميد
|
Germany
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
63
پاسخ
اين كه تبريك گفته اشكالى نداره و ادبياتش بايد مثل خداداد باشه تامقبول بيافته يا مثل پسر شجاع؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
60
پاسخ
چیز خاصی نگفت
اتفاقا خوبه که تو این اوضاع اقتصادی حداقل روحیه رو‌حفظ کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
55
پاسخ
اتفاقا دلچسب بود
چرابعضی ها فک میکنن هر چی خودشون نمی پسندند حتما هیچ کس نپسندیدم
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
50
پاسخ
اقاجوادعشقه دمش گرم
پرویز
|
Switzerland
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
به خداداد گیر بدهید . ته به خیابانی عزیز.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
2
پاسخ
تابناک در شب یلدا هم دست از سر خیابانی برنداشت
ناشناس
|
Austria
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
برای اینکه متوجه بشویم گزارش و برنامه های خیابانی برای اکثریت مردم جذاب است یا عذاب آور بهتر است یک نظرسنجی مستقل برگزار شود. و بعد از آن اگر نظر اکثریت ادامه کار وی بود، ما هم قبول می کنیم.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
تورم یکطرف انرژی منفی یک سری افراد حال ملت بدتر میکنه تقسیر مخابرات اینقدر خط موبایل داده دست بچه های بی فکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
1
پاسخ
جواد خیابانی انسانی خوب و دلسوز مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
1
پاسخ
ماشالا به جواد خیابانی
