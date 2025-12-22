En
تعداد بازدید : 1715
کد خبر:۱۳۴۷۲۲۲
6240 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

علم‌الهدی: دختر و پسر در این شب هوس بازی نکنند

سخنان احمد علم‌الهدی درباره شب یلدا مورد توجه قرار گرفته است. علم‌الهدی در این سخنرانی فتوا داد که دختر و پسر جوان در شب یلدا دنبال هوس بازی نروند. امام جمعه مشهد اظهار کرد: شب یلدا نباید در مراکزی که مرکز ناهنجاری و بی بندی باری است سپری بشود. علم‌الهدی تاکید کرد: «پسر و دختر جوانی که در شب با عظمت یلدا در یک نقطه ناهنجاری دنبال هوس بازی بروند؛ گناه شرعی کرده‌اند و خیانت به نیاکان ایرانی است. شب یلدا نباید به حرکت های ناهنجار طولانی بگذرد. شب یلدا شب صله رحم است.»
برچسب‌ها:
نبض خبر احمد علم الهدی هوس بازی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Czechia
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
114
پاسخ
چشم عباس آقا
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
129
پاسخ
حاج آقا اینجا
حاج آقا اونجا
حاج آقا همه جا
محاصرمون کردن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
163
18
پاسخ
حرف بدی نزده. اسمش هم فتوا نیست جناب تابناک مغرض!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
یلدا جشن خانوادگی است
یعنی خانواده ها شعورشان نمی رسه که ایشان افاضات می کنه ؟؟
ناشناس
|
France
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
116
پاسخ
در ۱۲ روز چقدر همه چی عوض شد !!!
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
144
پاسخ
ماشاله در مورد همه چیز نظر میدن جز اوضاع فشل اقتصادی مردم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
117
پاسخ
دیگه روش نمیشه رسم و رسوم ایرانی رو بکوبه اینجوری میگه.این ضدیت با ایین ایرانی از کجا میاد؟
heidar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
90
پاسخ
چشم حاج آقا
تا حرفاتونو شنیدم برنامه رو کنکل کردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
103
پاسخ
موضوع مهم‌تر از این نداریم که حاج آقا به اون بپردازند؟
همه‌ی اسلام در مسائل جنسی و مقوله دختر و پسر و زن و مرد خلاصه میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
78
پاسخ
مگر با حقوق بیست تومنی حالی هم برای ادم میماند و فقط میتوان برای بقا تلاش کرد ..... همه که شکمهایشان سیر نمیباشد......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
70
پاسخ
شب با عظمت یلدا !
