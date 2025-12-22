نبض خبر
علمالهدی: دختر و پسر در این شب هوس بازی نکنند
سخنان احمد علمالهدی درباره شب یلدا مورد توجه قرار گرفته است. علمالهدی در این سخنرانی فتوا داد که دختر و پسر جوان در شب یلدا دنبال هوس بازی نروند. امام جمعه مشهد اظهار کرد: شب یلدا نباید در مراکزی که مرکز ناهنجاری و بی بندی باری است سپری بشود. علمالهدی تاکید کرد: «پسر و دختر جوانی که در شب با عظمت یلدا در یک نقطه ناهنجاری دنبال هوس بازی بروند؛ گناه شرعی کردهاند و خیانت به نیاکان ایرانی است. شب یلدا نباید به حرکت های ناهنجار طولانی بگذرد. شب یلدا شب صله رحم است.»
حرف بدی نزده. اسمش هم فتوا نیست جناب تابناک مغرض!!!
ناشناس| |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
یعنی خانواده ها شعورشان نمی رسه که ایشان افاضات می کنه ؟؟
دیگه روش نمیشه رسم و رسوم ایرانی رو بکوبه اینجوری میگه.این ضدیت با ایین ایرانی از کجا میاد؟
موضوع مهمتر از این نداریم که حاج آقا به اون بپردازند؟
همهی اسلام در مسائل جنسی و مقوله دختر و پسر و زن و مرد خلاصه میشه؟
مگر با حقوق بیست تومنی حالی هم برای ادم میماند و فقط میتوان برای بقا تلاش کرد ..... همه که شکمهایشان سیر نمیباشد......