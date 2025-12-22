نبض خبر
مردم شیعه جزو قالتاقترین و مدعیترین مردمان هستند
ویدیوی صحبتهای دوازده سال پیش حسن رحیم پور ازغدی دوباره وایرال شده است که به نقل از شهید مطهری میگوید شیعه جزو قالتاق ترین مردمان هستند. یعنی دروغ میگویند. ربا میخورند. گرون میفروشند. کلاه هم را برمیدارند... در عین حال مدعی ترین مردمان است. این جمله را غیر از مطهری کسی جرات ندارد بگوید. من هنوز جرات ندارم بگویم! ازغدی عامل این وضعیت را به نقل از شهید مطهری منبرها میداند. در همین لحظات برخی روحانیون در مجلس به او اعتراض میکنند. استدلال ازغدی به نقل از شهید مطهری را میبینید و میشنوید.
یک بیمار که اسم متفکر گذاشتن روش
پاسخ ها
حامد| |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خداوند آقای مطهری را مورد رحمت خود قرار دهد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
و چقدر به امثال استاد مطهری نیاز داریم تا اسلام واقعی را بشناسیم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کامنت گذارها را ببینید . مشکلشان فقط شیعه است و نه عدالت و ... و الا همین آدم چند وقت قبل این جمله را گفت که اگر قدرت دست من بود تمام کاخهای بالای شهر را خراب می کردم که همین کامنت گذارها بهش حمله کردند .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
یک آدم ناجور شاید حقیقت رو بگه
ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
یاد فرشهای حرم امام حسین افتادم که یکی از ایرانیهای عزیز و مرحوم وقف کرده اند
منظورشون شیعیان معتقد نیست منظورشون عموم مردم کشورهایی ست که دین رسمی یا اکثریت کشورشون شیعه ست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
امان از منبرها منبرها منبرها.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
حرف دقیق .وضع الان جامعه را ببینید .این رانت خوارها .کلاه بردارها و دزدها مگر ادای شیعه بودن را ندارند؟هر روز یه بانک یا شرکت یا موسسه کلاهبرداری میکنه.
باسلام
منظور متفکر بزرگوار شهید مطهری شیعه نماها هستند شیعیان حضرت علی (ع) یعنی شهیدان بزرگوار حاج قاسم سلیمانی ، باکری ، همت ، شهید رئیسی ، دکتر فریدون عباسی ،دکتر امیرعبداللهیان و .. دانشمندان شهید و میلیون ها شیعه عاشق که قلبشان برای وطن می تپد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
واقعا چه راِی و نظر مهمی که به پیشبرد و فهم مطلب کمک کرده