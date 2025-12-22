En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 11573
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۲۰۲
کد خبر:۱۳۴۷۲۰۲
66933 بازدید
نظرات: ۴۰
نبض خبر

مردم شیعه جزو قالتاق‌ترین و مدعی‌ترین مردمان هستند

ویدیوی صحبت‌های دوازده سال پیش حسن رحیم پور ازغدی دوباره وایرال شده است که به نقل از شهید مطهری می‌گوید شیعه جزو قالتاق ترین مردمان هستند. یعنی دروغ می‌گویند. ربا می‌خورند. گرون می‌فروشند. کلاه هم را برمی‌دارند... در عین حال مدعی ترین مردمان است. این جمله را غیر از مطهری کسی جرات ندارد بگوید. من هنوز جرات ندارم بگویم! ازغدی عامل این وضعیت را به نقل از شهید مطهری منبرها می‌داند. در همین لحظات برخی روحانیون در مجلس به او اعتراض می‌کنند. استدلال ازغدی به نقل از شهید مطهری را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شیعه قالتاق ترین مدعی ترین حسن رحیم پور ازغدی مرتضی مطهری ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۴۰
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
280
106
پاسخ
یک بیمار که اسم متفکر گذاشتن روش
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
هر کس مخالف شما صحبت کند بیمار است! دکتر جان...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
58
279
پاسخ
خداوند آقای مطهری را مورد رحمت خود قرار دهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
داره میگه فقط به اسم نیست به رسمه. در واقع یک فرد با اعمال درستش فارغ از دین و مذهبش اعمال و کردار و نیتش مهمه. تیتر و نوشته مطهری و تابناک سوبرداشت ایجاد میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
13
317
پاسخ
گل گفته آقای مطهری. این عینه واقعیته...
پژمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
28
213
پاسخ
و چقدر به امثال استاد مطهری نیاز داریم تا اسلام واقعی را بشناسیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
گمان نمیبرم اسلام واقعی نقصی داشته باشد. ایشان نقایص تفسیری را بیان فرمودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
31
70
پاسخ
کامنت گذارها را ببینید . مشکلشان فقط شیعه است و نه عدالت و ... و الا همین آدم چند وقت قبل این جمله را گفت که اگر قدرت دست من بود تمام کاخهای بالای شهر را خراب می کردم که همین کامنت گذارها بهش حمله کردند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
چه ربطی داره؟ حرف درست را از نادرست تشخیص دادنه این. کاخ رو از اول نباید می گذاشت بسازند نه این که بسازند و بعد خراب کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دادا ، می فرماید ببین حرف چیه ، نبین گوینده اش کیه
یک آدم ناجور شاید حقیقت رو بگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دادا تو‌ چکاره ای که در مورد جور بودن یا ناجور بودن آدمها نظر می دی ؟ جور بودن خودت رو کی تایید کرده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
163
پاسخ
یاد فرشهای حرم امام حسین افتادم که یکی از ایرانیهای عزیز و مرحوم وقف کرده اند
واقع بین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
52
51
پاسخ
منظورشون شیعیان معتقد نیست منظورشون عموم مردم کشورهایی ست که دین رسمی یا اکثریت کشورشون شیعه ست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
منظور ایشان را شما از کجا میدونی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
واقع بین سنی هستی و اومدی مثلاً از آب گل آلود ماهی بگیری و برای خودت و تفکرات متحجرانت ، باری جمع کنی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
15
150
پاسخ
امان از منبرها منبرها منبرها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
و همچنین امان از منبر گریزها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
وهمچنین امان از پا منبر نشینان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
197
پاسخ
حرف دقیق .وضع الان جامعه را ببینید .این رانت خوارها .کلاه بردارها و دزدها مگر ادای شیعه بودن را ندارند؟هر روز یه بانک یا شرکت یا موسسه کلاهبرداری میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
129
34
پاسخ
باسلام
منظور متفکر بزرگوار شهید مطهری شیعه نماها هستند شیعیان حضرت علی (ع) یعنی شهیدان بزرگوار حاج قاسم سلیمانی ، باکری ، همت ، شهید رئیسی ، دکتر فریدون عباسی ،دکتر امیرعبداللهیان و .. دانشمندان شهید و میلیون ها شیعه عاشق که قلبشان برای وطن می تپد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
قیمه ها رو چرا میریزی تو ماست ها؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ماله نکش. حرفش واضح بود
ناشناس
| Oman |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مث تماشگرنماها که ورزشگاهها رو پر کردن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
قیمه ها رو چرا میریزی تو ماستها.....
واقعا چه راِی و نظر مهمی که به پیشبرد و فهم مطلب کمک کرده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟