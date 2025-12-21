حیاتی پوست شیر ابی را در تلویزیون خواند / کامران نجف زاده: ادامه بده

محمدرضا حیاتی مجری بازنشسته صداوسیما در برنامه برمودا آهنگ پوست شیر ابی را خواند که با استقبال کامران نجف زاده همراه شد و با هم ادامه‌اش را خواندند! نکته جالب اینکه این برنامه ضبطی است. ابتدا بخشی از آهنگ ابراهیم حامدی که حیاتی خواند را می‌بینید و می‌شنوید و سپس اصل آهنگ را می‌بینید و می‌شنوید.