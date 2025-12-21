نبض خبر
حیاتی پوست شیر ابی را در تلویزیون خواند / کامران نجف زاده: ادامه بده
محمدرضا حیاتی مجری بازنشسته صداوسیما در برنامه برمودا آهنگ پوست شیر ابی را خواند که با استقبال کامران نجف زاده همراه شد و با هم ادامهاش را خواندند! نکته جالب اینکه این برنامه ضبطی است. ابتدا بخشی از آهنگ ابراهیم حامدی که حیاتی خواند را میبینید و میشنوید و سپس اصل آهنگ را میبینید و میشنوید.
برای اینکه یاد بره امروز پول انار میوه 300گرم اجیل برای شب یلدا زن بچه ات نداشتی شک نکن اهنگ ابی برات حیاتی میخونه
اگه صدای اصلی خواننده عین جیاتی بود تنها جای که متونست کنسرت بزاره تو حمام خونشون بود
امان از روزگار باورتون نمیشه سر کاست این اهنگ سال 70هم یه شب بازداشت بودم هم جریمه شدم گه چرا تو ماشین اهنگ غیر مجاز گوش میدی