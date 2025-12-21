En
کد خبر:۱۳۴۷۱۹۸
نبض خبر

حیاتی پوست شیر ابی را در تلویزیون خواند / کامران نجف زاده: ادامه بده

محمدرضا حیاتی مجری بازنشسته صداوسیما در برنامه برمودا آهنگ پوست شیر ابی را خواند که با استقبال کامران نجف زاده همراه شد و با هم ادامه‌اش را خواندند! نکته جالب اینکه این برنامه ضبطی است. ابتدا بخشی از آهنگ ابراهیم حامدی که حیاتی خواند را می‌بینید و می‌شنوید و سپس اصل آهنگ را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
برای اینکه یاد بره امروز پول انار میوه 300گرم اجیل برای شب یلدا زن بچه ات نداشتی شک نکن اهنگ ابی برات حیاتی میخونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
اگه صدای اصلی خواننده عین جیاتی بود تنها جای که متونست کنسرت بزاره تو حمام خونشون بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
امان از روزگار باورتون نمیشه سر کاست این اهنگ سال 70هم یه شب بازداشت بودم هم جریمه شدم گه چرا تو ماشین اهنگ غیر مجاز گوش میدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
چقدر خوب میگن ابی قرار بیاد اخبار 20:30اجرا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
ابی همین الان اغلام کرد البوم من و حیاتی بزودی تور کنسرتاشون تو عید به صفر و قطر
