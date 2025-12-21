عباس عراقچی در وزیر خارجه کشورمان در برنامه worlds apart راشاتودی درباره حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «...ما این احتمال را رد نمی‌کنیم اما برای آن کاملاً آماده هستیم؛ حتی آماده‌تر از دفعه قبل. این به این معنا نیست که ما از جنگ دیگری استقبال می‌کنیم بلکه دقیقاً برای جلوگیری از جنگ است و بهترین راه جلوگیری از جنگ آمادگی برای آن است و ما کاملاً آماده هستیم... تمام آنچه در گذشته در جریان تجاوز قبلی آسیب دیده بود را بازسازی کرده‌ایم و اگر بخواهند آن تجربه ناموفق را تکرار کنند در انجام آن آزاد هستند اما نتیجه بهتری نخواهند گرفت...» اظهارات کامل عراقچی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.