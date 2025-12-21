En
تعداد بازدید : 1109
کد خبر:۱۳۴۷۱۸۰
3905 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

عکس العمل تند به اظهاراتی که توهین به رئیسی تلقی شد

در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در سخنانی انتقادی اظهار داشت: «گلوگاه‌های حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت آن مرد رفته است» او با اینکه تاکید کرد منظورش آیت الله رئیسی نبوده و احمدی نژاد و عناصرش نظیر فرزین رئیس بانک مرکزی بوده، با این وجود واکنش‌ها ادامه و محمد یکی از شاعران طرفدار رئیسی شعری تند در پاسخ این اظهارات دکمه کرده که می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو ابراهیم رئیسی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
باشه بابا دولت سیزدهم معجزه کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
نغوذ بالله رییسی جز معصومین هم بود حرف این بنده خدا توهین امیز نبود ، فقط دنبال اسطوره سازی و مقدس سازی هستن ، اعمال هر کسی برای قضاوتش کافیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
یه شعر کمه ، یه دیوان تولید کن شاید کمی بتونه واقعیت رو تو اذهان عوض کنه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
تقریبا یک همچین ادبیاتی رو هم جبرییلی نسبت به رییسی داشت . چرا صدای کسی در نیومد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
دروغ نگفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
رئیسی تو سه سال چی کار کرد که امروز نه آب داریم نه برق و نه گاز؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
ای کاش برای روحانی هم اینجور بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
0
پاسخ
بنازم نفست را...
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
0
پاسخ
درود به شرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
چرا انتقاد و فحاشی به دولت روحانی و احمدی نژاد و خاتمی ازاد است اما انتقاد از دولت رییسی جرم محسوب میشه؟ حالا خوبه که کارنامه ایشان هم در دوره ۳ ساله کاملا مشخص هست .
