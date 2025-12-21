نبض خبر
عکس العمل تند به اظهاراتی که توهین به رئیسی تلقی شد
در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در سخنانی انتقادی اظهار داشت: «گلوگاههای حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت آن مرد رفته است» او با اینکه تاکید کرد منظورش آیت الله رئیسی نبوده و احمدی نژاد و عناصرش نظیر فرزین رئیس بانک مرکزی بوده، با این وجود واکنشها ادامه و محمد یکی از شاعران طرفدار رئیسی شعری تند در پاسخ این اظهارات دکمه کرده که میبینید و میشنوید.
نغوذ بالله رییسی جز معصومین هم بود حرف این بنده خدا توهین امیز نبود ، فقط دنبال اسطوره سازی و مقدس سازی هستن ، اعمال هر کسی برای قضاوتش کافیه
یه شعر کمه ، یه دیوان تولید کن شاید کمی بتونه واقعیت رو تو اذهان عوض کنه !
تقریبا یک همچین ادبیاتی رو هم جبرییلی نسبت به رییسی داشت . چرا صدای کسی در نیومد؟