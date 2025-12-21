نبض خبر
در بندر شهید رجایی برنج ها را به دریا می ریزند!
سلمان اسحاقی گفت: «در بندر شهید رجایی تُن تُن برنج توی دریا می ریزند و حتی برنج زیر باران خراب می شود اما مردم برنج ندارند!»
