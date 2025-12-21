En
کد خبر:۱۳۴۷۱۵۱
نبض خبر

در بندر شهید رجایی برنج ها را به دریا می ریزند!

سلمان اسحاقی گفت: «در بندر شهید رجایی تُن تُن برنج توی دریا می ریزند و حتی برنج زیر باران خراب می شود اما مردم برنج ندارند!»
برچسب‌ها:
نبض خبر سلمان اسحاقی ویدیو افزایش قیمت برنج احتکار برنج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ادم میمونه بخننده یا گریه کنه
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
امثال بنده از برنج خوردن فراری هستیم بعد شنا هی برنج برنج کنید مگه طبعش سرد نیست پس چرا این اندازه مهمش میکنید!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بله دیگه برنج ایرانی به هر قیمتی که هست باید فروش رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مردم برنج نمیتونن بخرن اون وقت مردم بی انصاف برنج دور میریزن؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اینا کین واقعا؟
یه بار برای همیشه معرفیشون کنید به ملت، که تکلیفشونو بدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خالی نبند
جانباز هفتاد درصد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ناامید شدیم . توجه نکردید ناامید شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چرا این مملکت اینطور شده😭😭😭
مجتبی
|
United States of America
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اینقدر بهم خیانت نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
چرا قوه قضاییه ورود نمیکنه؟
