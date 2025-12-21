En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1096
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۱۳۴
کد خبر:۱۳۴۷۱۳۴
3405 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

افشاگری یک روحانی از مافیای مراسم مذهبی

شیخ اسماعیل رمضانی افشاگری عجیبی درباره پشت پرده شکل دادن برخی مجالس مذهبی با ایجاد محدودیت‌های خاص برای دیگر هیات‌ها و تجمیع منابع داشته است. اظهارات این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شیخ اسماعیل رمضانی هیات های مذهبی ویدیو مافیا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اگر می خواهیم پول به مداح بدیم بهشت برویم راه دیگر هم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مواظب باشید برادر حرف حق زدن هزینه اش در این زمانه زیاده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
همه سایت ها هم تحت تاثیر مافیای رسانه هستند.
همشون
لازم نیست رییسش خبر داشته باشه
عوامل زیر مجموعه را می خرند
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
وقتی همه چی مافیایی شده مراسم مذهبی هم میشه. کلاً به نام دین به کام‌ اونا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
مملکت خودش مافیا شده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟