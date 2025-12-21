نبض خبر
افشاگری یک روحانی از مافیای مراسم مذهبی
شیخ اسماعیل رمضانی افشاگری عجیبی درباره پشت پرده شکل دادن برخی مجالس مذهبی با ایجاد محدودیتهای خاص برای دیگر هیاتها و تجمیع منابع داشته است. اظهارات این روحانی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر شیخ اسماعیل رمضانی هیات های مذهبی ویدیو مافیا
همه سایت ها هم تحت تاثیر مافیای رسانه هستند.
وقتی همه چی مافیایی شده مراسم مذهبی هم میشه. کلاً به نام دین به کام اونا