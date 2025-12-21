نبض خبر
عراقچی: به این نتیجه رسیدیم که دیگر مذاكره کافی است + زیرنویس
عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در برنامه worlds apart راشاتودی گفت: «...ما ایدههای خوبی ارائه دادیم، اما همه آنها رد شد. پس از آن به این نتیجه رسیدیم که دیگر کافی است. آنها آمادگی یک توافق عادلانه را ندارند. باید صبر کنیم تا زمانی که به آن نقطه برسند.» با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
باز خدارو شکر فقط موندم چرا هر روز عراقچی به آمریکا التماس میکنه بیا دادشی بشیم
تو شنیدی ! گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی ،۷ اما بقول رئیسجمهور هزاره سوم : اون ممه رو لولو برد.
آخه مشکلات حل شده که کافیه نه؟!!!!اصلا چه کردید که مذاکره کافیه ؟اگر همونموفع غنی سازی صفر و کنسرسیون غنی سازی رو قبول میکردید نه جنگ میشد نه وضع اینچنین میشد!!!ببینم الان چند درصه غنی سازیتون؟!!!!!!!!!!!