عراقچی: به این نتیجه رسیدیم که دیگر مذاكره کافی است + زیرنویس

عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در برنامه worlds apart راشاتودی گفت: «...ما ایده‌های خوبی ارائه دادیم، اما همه آن‌ها رد شد. پس از آن به این نتیجه رسیدیم که دیگر کافی است. آن‌ها آمادگی یک توافق عادلانه را ندارند. باید صبر کنیم تا زمانی که به آن نقطه برسند.» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.