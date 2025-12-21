En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2275
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۱۲۶
کد خبر:۱۳۴۷۱۲۶
10844 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

عراقچی: به این نتیجه رسیدیم که دیگر مذاكره کافی است + زیرنویس

عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در برنامه worlds apart راشاتودی گفت: «...ما ایده‌های خوبی ارائه دادیم، اما همه آن‌ها رد شد. پس از آن به این نتیجه رسیدیم که دیگر کافی است. آن‌ها آمادگی یک توافق عادلانه را ندارند. باید صبر کنیم تا زمانی که به آن نقطه برسند.» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا استیو ویتکاف ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
عراقچی: احتمال حمله اسرائیل به ایران را رد نمی‌کنم / آماده‌ایم + زیرنویس
ادعای تازه ویتکاف درباره توافق ایران و آمریکا
پرتاب عراقچی به زمین ترامپ پس از مذاکره با ویتکاف
قرار نیست عکس دو نفره عراقچی و ویتکاف منتشر شود
مواضع استیو ویتکاف پس از مذاکره با عراقچی + زیرنویس
ادعای معنادار استیو ویتکاف درباره مذاکره با ایران
افشاگری عراقچی درباره علت کنسل شدن مذاکرات
امتیازاتی که ایران قرار بود در توافق به آمریکا بدهد
سخنان همزمان لاریجانی و ویتکاف درباره اتفاقات پس پرده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
بله شما که غم نان ندارید....صبر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
آفرین ! چقدر تو باهوشی و زود به این نتیجه رسیدی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
0
پاسخ
ساده لوحای اصلاح طلب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
باز خدارو شکر فقط موندم چرا هر روز عراقچی به آمریکا التماس میکنه بیا دادشی بشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
تو شنیدی ! گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی ،۷ اما بقول رئیس‌جمهور هزاره سوم : اون ممه رو لولو برد.
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
یعنی الان برنامه برای آینده چی دارید.؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
آخه مشکلات حل شده که کافیه نه؟!!!!اصلا چه کردید که مذاکره کافیه ؟اگر همونموفع غنی سازی صفر و کنسرسیون غنی سازی رو قبول میکردید نه جنگ میشد نه وضع اینچنین میشد!!!ببینم الان چند درصه غنی سازیتون؟!!!!!!!!!!!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
0
پاسخ
درود بر شهدا و سلام بر دکتر عراقچی کاملا منطقی صحبت کردید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
توهم زدی اونطرف اصلا کاری به مذاکرات نداره
ناشناس
|
Japan
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
باید سالها پیش به این نتیجه می رسیدید دو دهه مذاکرات بی‌نتیجه بود .
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟