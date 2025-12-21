عکس: افغانستان، ولایت بامیان

افغانستان، ولایت بامیان دارای تاریخی غنی در مسیر جاده ابریشم بوده و مملو از بقایای باستانی مانند بلخ و مناره‌های تاریخی است. مردم آن از اقوام گوناگونی چون پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبک تشکیل شده‌اند که به مهمان‌نوازی شهرت دارند؛ فرهنگ آن با بازارهای پر جنب و جوش و هنرهای دستی مانند فرش‌بافی زنده است.بامیان، به عنوان قلب تاریخی و فرهنگی این کشور در مرکز، با دره مجسمه‌های بودا و میراث غنی خود شناخته می‌شود. این شهر با وجود آسیب‌های گذشته، اکنون با حمایت یونسکو و بازسازی مکان‌هایی مانند بند امیر، در حال احیای مجدد است. عکاس: Trevor Cole