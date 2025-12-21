En
تعداد بازدید : 5078
کد خبر:۱۳۴۷۱۰۳
7966 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

حرکت عجیب غزل شاکری در جشن حافظ

غزل شاکری که با همسرش دکترش در جشن حافظ حضور یافته بود، تنها مقابل عکاسان حاضر شد و همسرش خارج از قاب ایستاد. این لحظات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر غزل شاکری ویدیو جشن حافظ
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
22
پاسخ
کیه این؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گلنار مثل گلی بود که گفتن پرپر گشته. بازیگره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
20
پاسخ
کار بسیار درستی کردن. چه معنی داره همه وابستگان بیان و عکس بندازن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
9
9
پاسخ
وقتی ملاک پول است و ..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
آقای دکتر غزل خانم را گردن نگرفته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
شاید خجالت میکشیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دیشب حافظ آمد به خوابم با چشم گریان سرود

زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم
65
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
4
پاسخ
همسرش اون پيره مرده اس ؟!!!:)))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
تابناک به ماچه ؟؟؟
نصرت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چقدر بی کلاسن این هنر پیشه هامون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
این خانم اصلا ارزش عکس انداختن داشت ..؟
