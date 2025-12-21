نبض خبر
حرکت عجیب غزل شاکری در جشن حافظ
غزل شاکری که با همسرش دکترش در جشن حافظ حضور یافته بود، تنها مقابل عکاسان حاضر شد و همسرش خارج از قاب ایستاد. این لحظات را میبینید.
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آقای دکتر غزل خانم را گردن نگرفته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دیشب حافظ آمد به خوابم با چشم گریان سرود
زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم
زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم