En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 13641
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۰۹۱
کد خبر:۱۳۴۷۰۹۱
50948 بازدید
نظرات: ۵۹
نبض خبر

درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!

ویدیویی از گروهی از قاچاقچیان منتشر شده که ظاهراً پشت مرز پاکستان گیر کرده‌اند و علی خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان می‌خواهند به آنها کمک کنند این معطلی‌شان پشت مرز رفع شود و سریع تر به پاکستان برسند و سوخت قاچاق‌شان را تحویل بدهند. این قاچاقچیان ادعا می‌کنند بابت هر خودرو شانزده میلیون پرداخت می‌کنند و در عوض آن خدمات می‌خواهند! این ویدیوی قابل تامل که هنوز از سوی مسئولین به آن واکنشی نشان داده نشده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر قاچاقچی سوخت سوخت بر قاچاق سازمان یافته قاچاق سوخت پاکستان
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر تازه از غارت میلیارد دلاری ایران
تصاویر شناورهای قاچاقچی سوخت ایران
تصاویر مخازن عظیم سوخت قاچاق در قشم
تصاویر قاچاق میلیون‌‎ها لیتر سوخت با نیسان آبی!
تصاویر کشتی که نیروی دریایی سپاه توقیف کرد
لنج‌های قاچاقچیان سوخت ضدگلوله است!
با این لنج 22 میلیون لیتر سوخت قاچاق شد!
قاتلان خاموش شب‌های هرمزگان
پرداخت 11000 میلیارد جریمه قاچاق سوخت طی دو ساعت!
تصاویری تکان دهنده از غارت ثروت ملی ایران
لحظات تعقیب و گریز قاچاقچیان سوخت در بندرعباس
مسدودسازی جاده اختصاصی قاچاقچیان سوخت ایران
تصاویر ویلاهای لاکچری قاچاقچیان سوخت!
تصاویر توقیف نفتکش خارجی در دریای عمان
ماجرای جان باختن سرنشین خودروی سوخت‌بر قاچاق چه بود؟
لحظات نجات دو قاچاقچی توسط مرزبانان شجاع ایران
حرکات عجیب قاچاقچیان سوخت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
62
32
پاسخ
دولت بی لیاقت اصلاح طلبان ساده لوح 16 میلیونی کجاست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
به به. پس بگو. چرا از قاچاقچیان حمایت می کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آقا با بصیرت هنوز هنر احمی نژاد پا برجاست و هیچکس نتوانست تحریمهاشو لغو کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
فکر میکنی این داستان مال یک سال و دو ساله؟ بهتر بود بپرسی این 16 میلیونی که پول میدن به کی میدن و کجا میره؟ سردار خیرآبادی جواب بده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
75
پاسخ
اون دیوار مرزیه که بازش کرده اند؟؟؟؟؟؟ خوب مرزبانی کجاست برخورد کند با قاچاق؟ 16 میلیون را به کی می دهند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
92
پاسخ
خوب اگر ۱۶ میلیون تومان بابت هر ماشین پرداخت می کنند حق دارند خدمات بگیرند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
این 16 میلیون به حساب چه کسی میرود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
82
پاسخ
با این وضعیت تمام مسئولان تنها راه مبارزه با قاچاق را افزایش قیمت ها برای مردم می دانند!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بله همیاری استانداری ماشینی 16میلیون میگیره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خداآخرعاقبت ماروبخیرکنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
89
پاسخ
هر دم از این باغ بری میرسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
باغ !!!!!!
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
این 16 میلیون رو میدن به کی؟ رشوه میدن یا قاچاق سوخت قانونی؟
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
حساب بکنیدچقدراین کارسودداره که ۱۶میلیون دادن
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ثروت ملت ایران داره به تاراج میره هیچی گیرمردم خودش نمیاد
قشقایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
اگرکشورتحریم نبوداین به قیمت خوبی میفروختن کل مردم ایران ازش سودمیبردن چهارشرکت کارخونه هم میزدن این بنده خداهامیرفتن سرکاراینجوری اواره نمیشودن
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
آیا امنیت استان را با باج دادن به قاچاقچی تامین می کنید ؟ واقعا در شأن ایران نیست ...
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟