درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
ویدیویی از گروهی از قاچاقچیان منتشر شده که ظاهراً پشت مرز پاکستان گیر کردهاند و علی خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان میخواهند به آنها کمک کنند این معطلیشان پشت مرز رفع شود و سریع تر به پاکستان برسند و سوخت قاچاقشان را تحویل بدهند. این قاچاقچیان ادعا میکنند بابت هر خودرو شانزده میلیون پرداخت میکنند و در عوض آن خدمات میخواهند! این ویدیوی قابل تامل که هنوز از سوی مسئولین به آن واکنشی نشان داده نشده را میبینید.
دولت بی لیاقت اصلاح طلبان ساده لوح 16 میلیونی کجاست؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اون دیوار مرزیه که بازش کرده اند؟؟؟؟؟؟ خوب مرزبانی کجاست برخورد کند با قاچاق؟ 16 میلیون را به کی می دهند؟
خوب اگر ۱۶ میلیون تومان بابت هر ماشین پرداخت می کنند حق دارند خدمات بگیرند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
با این وضعیت تمام مسئولان تنها راه مبارزه با قاچاق را افزایش قیمت ها برای مردم می دانند!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هر دم از این باغ بری میرسد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اگرکشورتحریم نبوداین به قیمت خوبی میفروختن کل مردم ایران ازش سودمیبردن چهارشرکت کارخونه هم میزدن این بنده خداهامیرفتن سرکاراینجوری اواره نمیشودن