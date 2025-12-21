درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!

ویدیویی از گروهی از قاچاقچیان منتشر شده که ظاهراً پشت مرز پاکستان گیر کرده‌اند و علی خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان می‌خواهند به آنها کمک کنند این معطلی‌شان پشت مرز رفع شود و سریع تر به پاکستان برسند و سوخت قاچاق‌شان را تحویل بدهند. این قاچاقچیان ادعا می‌کنند بابت هر خودرو شانزده میلیون پرداخت می‌کنند و در عوض آن خدمات می‌خواهند! این ویدیوی قابل تامل که هنوز از سوی مسئولین به آن واکنشی نشان داده نشده را می‌بینید.