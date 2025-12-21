En
کد خبر:۱۳۴۷۰۷۳
نبض خبر

ساختار اطلاعاتی پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست

سردار حسین علایی تاکید کرد: «ساختار اطلاعاتی پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست... اگر دستگاه اطلاعاتی ایران بر اسرائیل متمرکز بود، می‌بایست متوجه برنامه‌های آن‌ها برای ترور فرماندهان و دانشمندان کشور با استفاده از هواپیما می‌شد.» اظهارات علایی را می‌بینید.
