ساختار اطلاعاتی پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست
سردار حسین علایی تاکید کرد: «ساختار اطلاعاتی پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست... اگر دستگاه اطلاعاتی ایران بر اسرائیل متمرکز بود، میبایست متوجه برنامههای آنها برای ترور فرماندهان و دانشمندان کشور با استفاده از هواپیما میشد.» اظهارات علایی را میبینید.
