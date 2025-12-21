En
تعداد بازدید : 16671
کد خبر:۱۳۴۷۰۶۳
کد خبر:۱۳۴۷۰۶۳
81772 بازدید
نظرات: ۲۷
نبض خبر

دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3

سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی عملیات وعده صادق 3 در مصاحبه با کامران نجف زاده درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «آنها خیلی زودتر از 12 روز به غلط کردن افتادند و قاعدتا نباید این حماقت را تکرار کنند» اظهارات تاجیک را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
70
51
پاسخ
خدا یار و نگهدار سرهنگ ایمان تاجیک
پاسخ ها
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
8
72
پاسخ
آخر نگفت چی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نمیتونه بگه
پسر بختیاری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خواست بگه اسراعیل وجودشو نداره بحمله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گفت که جرات جنگ مجدد ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
2
پاسخ
باشه...
جاوید پوریان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
0
پاسخ
اسرائیل آماده حمله به ایران است نتانیاهو منتظر اجازه ترامپ است. اسرائیل تا 70 درصد امکان دارد، شب یا روز یلدا حمله کند. مردم آماده ی حماسه ای دیگر شوند.
امیرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
2
پاسخ
تا سپاهیان وارتشیا ن جان برکف درایران هست ،امریکا واسراییل هیچ جراتی ندارند باایران بجنگند.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
1
پاسخ
اگر جنگی شروع بشه ما شروع کننده نیستیم ولی این را قول میدم پایان جنگ را تعیین خواهیم کرد.
به نام وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
2
پاسخ
کاشکی یکی نگاه بکنه به حال ما ....انسان گرسنه دین و ایمان ندارد
قره قوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
4
پاسخ
خداوند متعال همه ظالمان و قلدران نظام هستی را نابود کناد از جمله نتانیاهو خونخوار و ترامپ عیاش کفتار صفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
6
پاسخ
آقا از وعده صادق چه خبر ؟ مگر قرار نبود اسراییل را نابود کنید و از روی نقشه و زمین محو کنید چه شد ؟
مریم خسروی خرمشاهی
|
Germany
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
1
پاسخ
سلام رییس جمهور
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
