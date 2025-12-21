نبض خبر
دوباره جنگ میشود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی عملیات وعده صادق 3 در مصاحبه با کامران نجف زاده درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «آنها خیلی زودتر از 12 روز به غلط کردن افتادند و قاعدتا نباید این حماقت را تکرار کنند» اظهارات تاجیک را میبینید و میشنوید.
خدا یار و نگهدار سرهنگ ایمان تاجیک
مهرداد| |
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آخر نگفت چی میشه
ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پسر بختیاری| |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اسرائیل آماده حمله به ایران است نتانیاهو منتظر اجازه ترامپ است. اسرائیل تا 70 درصد امکان دارد، شب یا روز یلدا حمله کند. مردم آماده ی حماسه ای دیگر شوند.
تا سپاهیان وارتشیا ن جان برکف درایران هست ،امریکا واسراییل هیچ جراتی ندارند باایران بجنگند.
اگر جنگی شروع بشه ما شروع کننده نیستیم ولی این را قول میدم پایان جنگ را تعیین خواهیم کرد.
کاشکی یکی نگاه بکنه به حال ما ....انسان گرسنه دین و ایمان ندارد
خداوند متعال همه ظالمان و قلدران نظام هستی را نابود کناد از جمله نتانیاهو خونخوار و ترامپ عیاش کفتار صفت
آقا از وعده صادق چه خبر ؟ مگر قرار نبود اسراییل را نابود کنید و از روی نقشه و زمین محو کنید چه شد ؟