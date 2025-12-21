اعتراض تند رضا عطاران به امیرحسین قیاسی با پیش کشیدن مادرش!

اعتراض رضا عطاران از امیرحسین قیاسی با به کار بردن لفظ مادر امیرحسین قیاسی در جشن حافظ خبرساز شده است. عطاران این اعتراض را در واکنش به صحبت‌های قیاسی با مهران مدیری مطرح کرد و معتقد بودن قیاسی می‌خواهد روابط شان را خراب کند. اعتراض تند عطاران و آنچه در برنامه قیاسی مطرح شد را ببینید و خودتان قضاوت کنید.