تعداد بازدید : 5356
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۰۶۲
16732 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

اعتراض تند رضا عطاران به امیرحسین قیاسی با پیش کشیدن مادرش!

اعتراض رضا عطاران از امیرحسین قیاسی با به کار بردن لفظ مادر امیرحسین قیاسی در جشن حافظ خبرساز شده است. عطاران این اعتراض را در واکنش به صحبت‌های قیاسی با مهران مدیری مطرح کرد و معتقد بودن قیاسی می‌خواهد روابط شان را خراب کند. اعتراض تند عطاران و آنچه در برنامه قیاسی مطرح شد را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
برچسب‌ها:
نبض خبر رضا عطاران مهران مدیری امیرحسین قیاسی جشن حافظ ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
42
پاسخ
فرهنگ سازان این مملکت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حیف از این مملکت (ضمن احترام به اقای عطاران)
davar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
15
36
پاسخ
ای بابا عطاران هم رفت کنار خذاذاد عزیزی والفاظ زشت شده فرهنگ این بازیگران وا قعا شرم اوره وخوشبختانه نهادفکری خود را به مردم نشان میدهد انهم در ملا عام اقای عطاران یا بازی کردی که خیلی زشت بود یا از باطنت این الفاظ امد که عذر خواهی کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
23
32
پاسخ
واقعا عطاران بی ادبی کرد و لایق توهین هستش همونطور که به قیاسی توهین کرد.
من برنامه مدیری با قیاسی رو دیدم و هیچ حرف اشتباهی زده نشد . حتی قیاسی بنظرم هوای عطاران رو هم داشت چون خیلی بیشتر از این میتونست براحتی خرابش کنه
زن قیاسی در اون جمع حضور داشت و این عطاران بی ادب حتی رعایت اون رو هم نکرد.
اگر اشکال نداره من همون حرف عطاران رو به خودش برگردونم
آقای عطاران واقعا کثافت هستی. خیلی زیاد
پاسخ ها
mzs
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پس تو هم که الان داری توهین میکنی دست کمی از اون نداری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اصلا نمی فهمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
9
12
پاسخ
قیاسی بچه هست و عقلش کم ، نباید وارد بحثی میشد که دو پیشکسوت رو مقابل هم نشون بده ، حرفهای مدیری عطاران رو شدید عصبی کرده ،عاملشم همین قیاسی هست
مسعود عسگری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
15
پاسخ
با سلام واحترام. به نظر بنده این حجم از بی ادبی آقای عطاران در یک مراسم فرهنگی ، شاید ریشه در کودکی آقای عطاران داشته باشه. شاید اتفاقاتی براشون افتاده باشه. والله اعلم.و قضاوت نمی کنیم منظورش از تشکر از مادر آقای قیاسی چی بود ولی عرض می کنیم ماخیلی بیشتر از مادر و همسر آقای عطاران تشکر می کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
والا قیاسی کاملا هوشمندانه و با ادب موضوع رو مطرح کرد. دیگه آقایون هنرمند هم مثل سیاسیون دارن جنبه انتقادپذیریشون رو عیان می کنن.
