ویدیوی تند آقامیری خطاب به پزشکیان
سید حسن آقامیری ویدیوهایی بسیار تند خطاب به مسعود پزشکیان منتشر کرد و خواستار استعفای او شد. این حملات شدید آقامیری به پزشکیان را ببینید و به ما بگویید به نظرتان چه میزان منصفانه بوده است؟
کاملا با صحبتهای آقا سید موافقم با این اوضاع وحشتناک اقتصادی و مدیریت غلط آب و برق و گاز و ......آلاینده های مختلف عملا ملت به خاک سیاه نشوندن
چرا پیج ایشون بسته شده؟؟ حرف بدی نزده که! میگه هر جا جلوی ضرر رو بگیری سوده.
هر کسی در این دوره و زمانه دنبال دیدن یا خود ستانی است نه اینکه بگیم پزشکیان بد است و دیگری خوب از چندین سال پیش عزت و سربلندی ملت ایران زیر سوال است با این عمل کردهای ناقص
پزشگیان مشعل انتخابات بود نه چیز دیگه ای . همون مشعلی که باز مردم رو باهاش سوزوندند . دنبال چی میگردی ؟؟؟