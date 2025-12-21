En
کد خبر:۱۳۴۷۰۵۶
نبض خبر

ویدیوی تند آقامیری خطاب به پزشکیان

سید حسن آقامیری ویدیوهایی بسیار تند خطاب به مسعود پزشکیان منتشر کرد و خواستار استعفای او شد. این حملات شدید آقامیری به پزشکیان را ببینید و به ما بگویید به نظرتان چه میزان منصفانه بوده است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چطور است که فردی با این سطح سواد، تریبون دارد؟
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
کاملا با صحبتهای آقا سید موافقم با این اوضاع وحشتناک اقتصادی و مدیریت غلط آب و برق و گاز و ......آلاینده های مختلف عملا ملت به خاک سیاه نشوندن
علی بچه تهرون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
حرف حساب که جواب نداره ...
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
حرفاش کاملا درسته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
پزشکیان آخرین تیر بر امید و اعتماد مردم بود !
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چرا پیج ایشون بسته شده؟؟ حرف بدی نزده که! میگه هر جا جلوی ضرر رو بگیری سوده.
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
هر کسی در این دوره و زمانه دنبال دیدن یا خود ستانی است نه اینکه بگیم پزشکیان بد است و دیگری خوب از چندین سال پیش عزت و سربلندی ملت ایران زیر سوال است با این عمل کردهای ناقص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چرا صفحه شو رو بستید؟ حرف دل ما مردم رو زده
محمد - اصفهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
پزشگیان مشعل انتخابات بود نه چیز دیگه ای . همون مشعلی که باز مردم رو باهاش سوزوندند . دنبال چی میگردی ؟؟؟
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بیخود میگه چون استعفا یعنی تنش بیشتر ، ضمناً با واسطه یا بی واسطه صریح یا غیر صریح خودشون باعث رأی آوردنش شدن، پس حرف... داره میزنه
