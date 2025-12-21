عکس العمل همایون شجریان به خواننده حکومتی خواندنش

همایون شجریان در مراسم رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده از استاد محمدرضا شجریان، نسبت به تعبیر خواننده حکومتی که خطاب به او در زمان تلاش برای برگزاری کنسرت پیرامون میدان آزادی مطرح شد، واکنش داد.