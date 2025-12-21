نبض خبر
عکس العمل همایون شجریان به خواننده حکومتی خواندنش
همایون شجریان در مراسم رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده از استاد محمدرضا شجریان، نسبت به تعبیر خواننده حکومتی که خطاب به او در زمان تلاش برای برگزاری کنسرت پیرامون میدان آزادی مطرح شد، واکنش داد.
افتخار داره حکومتی بودن. چیزی که بده بی غیرت بودنه وطن فروش هاست خانواده هاتون حتی تحمل یک دقیقه زندگی کنار شمارو ندارن
مردم و حکومت از هم جدا نیستن استعمار انگلیس دیگه تموم شده این نقشه ها جواب نمیده فقط ایرانی و غیر ایرانی داریم وطن پرست و وطن فروش.
اینها که به ایشان می گویند خواننده ی حکومتی خودشان ساکن کشور دیگر هستند و مطالباتشان را به کشور دیگر می دهند . یعنی خارجی هستند .