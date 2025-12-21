En
کد خبر:۱۳۴۷۰۴۴
نبض خبر

عکس العمل همایون شجریان به خواننده حکومتی خواندنش

همایون شجریان در مراسم رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده از استاد محمدرضا شجریان، نسبت به تعبیر خواننده حکومتی که خطاب به او در زمان تلاش برای برگزاری کنسرت پیرامون میدان آزادی مطرح شد، واکنش داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
افتخار داره حکومتی بودن. چیزی که بده بی غیرت بودنه وطن فروش هاست خانواده هاتون حتی تحمل یک دقیقه زندگی کنار شمارو ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مردم و حکومت از هم جدا نیستن استعمار انگلیس دیگه تموم شده این نقشه ها جواب نمیده فقط ایرانی و غیر ایرانی داریم وطن پرست و وطن فروش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
آفرین به شعورت مرد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خاندان شجریان برای مردم ایران ثابت شده هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اینها که به ایشان می گویند خواننده ی حکومتی خودشان ساکن کشور دیگر هستند و مطالباتشان را به کشور دیگر می دهند . یعنی خارجی هستند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بعضی از چهره ها فکر می‌کنند اگر انتظارات شبکه‌های ماهواره‌ای را برآورده کنند ، تبدیل به چهره ی مردمی می شوند !!! بدبخت ها !!
