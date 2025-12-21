نبض خبر
ادعای عجیب: آیت الله هاشمی، فائزه را کتک می زد!
محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک ادعا کرد: «فائزه هاشمی منحرف است... اطرافیان برای فرزندان هاشمی زیاد موس موس می کردند... محافظ هاشمی گفت فائزه سر مواضع خود از آیت الله هاشمی کتک خورد...» ادعای این چهره پرحاشیه را میبینید و میشنوید.
اگر هم واقعیت داشته برای آبرو بری به هر چیزی چنگ نزنیم
ناشناس| |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بس است بازی های سیاسی تان
ترور شخصیتی درست نیست
نکن این کار رو
رضا| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
یعنی حتی یک زن در این سطح با تفکرات سیاسی رو آدم حساب نمیکنه و به چشم اموال میبینه
این آدم با این افکار آشفته چگونه سقیر ایران در کشورهای مهم بوده؟؟؟؟ واقعا باعث تاسف است ....
بچه که بد شد کتکش میزنن
ناشناس| |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کاش تاثیر هم می ذاشت . ولی مثل اینکه یا کم بوده یا عکس جواب داده .
اگه تحلیل یک دیپلمات در این حد سخیف باشد. باید به دیپلماسی این مملکت افسوس خورد. آنهم در یک کشور مانند استرالیا که قدرت نیروی محرکه دموکراسی در آن بالا است و آرزوی خیلی از ایرانی ها است که بعد از استرالیا به کانادا و آمریکا سفر کنند..
همین سفارت شما باعث قطع ارتباط ما با استرالیا شد. همه بابا ها فرزندانشان را نوازش میکنند. شما تا حالا نشدی ؟
الان درباره رییسی حرف بزنیم میگید پشت سر اموات نباید حرف زد و توهینه و ... ولی هر چیزی به ذهن مریضتون می رسه می بندید به رفسنجانی