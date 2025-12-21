En
تعداد بازدید : 2685
کد خبر:۱۳۴۷۰۳۶
8244 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

ادعای عجیب: آیت الله هاشمی، فائزه را کتک می زد!

محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک ادعا کرد: «فائزه هاشمی منحرف است... اطرافیان برای فرزندان هاشمی زیاد موس موس می کردند... محافظ هاشمی گفت فائزه سر مواضع خود از آیت الله هاشمی کتک خورد...» ادعای این چهره پرحاشیه را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر اکبر هاشمی رفسنجانی فائزه هاشمی ویدیو محمد حسن قدیری ابیانه
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
10
70
پاسخ
اگر هم واقعیت داشته برای آبرو بری به هر چیزی چنگ نزنیم
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آقای ابیانه از مرده هاشمی بگذر
بس است بازی های سیاسی تان
ترور شخصیتی درست نیست
نکن این کار رو
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
طرز فکر سفیر سابق رو دارید؟ میگه تحت سلطه پدرش نیست !
یعنی حتی یک زن در این سطح با تفکرات سیاسی رو آدم حساب نمیکنه و به چشم اموال میبینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
6
66
پاسخ
به ما چه
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
8
115
پاسخ
این آدم با این افکار آشفته چگونه سقیر ایران در کشورهای مهم بوده؟؟؟؟ واقعا باعث تاسف است ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
58
15
پاسخ
بچه که بد شد کتکش میزنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فائزه که کتک حقش بود!! او کلا فرزند صالحی نبود و نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فائزه که از منحرفان هم منحرفتره!!
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
16
6
پاسخ
کاش تاثیر هم می ذاشت . ولی مثل اینکه یا کم بوده یا عکس جواب داده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
25
پاسخ
اگه تحلیل یک دیپلمات در این حد سخیف باشد. باید به دیپلماسی این مملکت افسوس خورد. آنهم در یک کشور مانند استرالیا که قدرت نیروی محرکه دموکراسی در آن بالا است و آرزوی خیلی از ایرانی ها است که بعد از استرالیا به کانادا و آمریکا سفر کنند..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
19
پاسخ
همین سفارت شما باعث قطع ارتباط ما با استرالیا شد. همه بابا ها فرزندانشان را نوازش میکنند. شما تا حالا نشدی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
29
پاسخ
الان درباره رییسی حرف بزنیم میگید پشت سر اموات نباید حرف زد و توهینه و ... ولی هر چیزی به ذهن مریضتون می رسه می بندید به رفسنجانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
18
3
پاسخ
فائزه از رفتارهاش کاملا مشخصه که جنبه‌ی تحویل گرفته شدن نداشت!!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
27
پاسخ
چهل سال سعی کردن آبروی هاشمی را ببرند ولی در آخر معلوم شد که همیشه حق با او بود.
از وقتی هم که رفت کشور یک روز آرام به خود ندید.
