نبض خبر
دیت اول را کی باید حساب کنه؟ پاسخ روحانی مشهور
حجتالاسلام شهاب مرادی در ویژهبرنامه شب یلدای شبکه سه به این سوال پاسخ داد که دیت اول (قرار اول) را دختر باید حساب کند یا نه؟ پاسخ او که در فضای مجازی وایرال شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر دیت ویدیو دیت اول شهاب مرادی
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
دیتی که سوال هست که کی باید حساب کنه ارزش رفتن نداره
تکلیفش مشخصه
تکلیفش مشخصه
مجري برنامه بلد نيست فارسي صحبت كنه. ديت ديگه چيه؟ يعني نميتونيم يك لغت فارسي براش پيدا كنيم؟نميذاره بنده خدا،مهمان،صحبت كنه. اينا دوره اي براي كارشون نمي بينند؟