En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1056
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۰۲۳
کد خبر:۱۳۴۷۰۲۳
4070 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

دیت اول را کی باید حساب کنه؟ پاسخ روحانی مشهور

حجت‌الاسلام شهاب مرادی در ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه سه به این سوال پاسخ داد که دیت اول (قرار اول) را دختر باید حساب کند یا نه؟ پاسخ او که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دیت ویدیو دیت اول شهاب مرادی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
6
پاسخ
عجیب است. یک روحانی و این حرفا
ناشناس
|
Canada
|
۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
8
پاسخ
دیتی که سوال هست که کی باید حساب کنه ارزش رفتن نداره
تکلیفش مشخصه
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
5
پاسخ
حالا همه مشکلات کشور حل شده مونده موضوع دیت اول؟!!!
ناشناس
|
Brazil
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
6
پاسخ
این آقا مبلغ دین است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
3
پاسخ
مجري برنامه بلد نيست فارسي صحبت كنه. ديت ديگه چيه؟ يعني نميتونيم يك لغت فارسي براش پيدا كنيم؟نميذاره بنده خدا،مهمان،صحبت كنه. اينا دوره اي براي كارشون نمي بينند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
6
پاسخ
سطح دغدغه اخوندا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟