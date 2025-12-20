نبض خبر
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
ویدیویی از مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ و گروهی از چهرههای مشهور منتشر شده که دونالد ترامپ با دختران زیر سن قانونی ارتباط برقرار میکند. این ویدیو را با این توضیح میبینید که بخشی از ویدیو به واسطه میزان مستهجن بودن، محو شده است.
به زودی با فشار بر ترامپ مجوز حمله دوباره به ایران را خواهند گرفت....اینم از ربط پرونده اپستاین به ایران!
پخش این تصاویر و خبرها توسط حاکمان آمریکا برای عادی سازی فساد و روابط با جنس مخالف است با هر سطح ممکن . قرار هم نیست کسی مجازات شود . ظاهرا طراحان این برنامه از قبل همه را آلوده کرده اند . به عنوان مثال اگه فردا یه قاضی آمریکایی حرفی ضد این وقایع بزنه بلافاصله عکس و فیلمش از اون جزیره بیرون میاد .
به قول خود جفری اپستین: "فقط من میدونم ترامپ چقدر آدم کثیفیه!"
