کد خبر:۱۳۴۷۰۲۰
نبض خبر

فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ

ویدیویی از مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ و گروهی از چهره‌های مشهور منتشر شده که دونالد ترامپ با دختران زیر سن قانونی ارتباط برقرار می‌کند. این ویدیو را با این توضیح می‌بینید که بخشی از ویدیو به واسطه میزان مستهجن بودن، محو شده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ جفری اپستین مهمانی جنسی ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
43
39
پاسخ
والا ما چیز بدی توی این فیلم ندیدیم
امیرمحمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
36
پاسخ
به زودی با فشار بر ترامپ مجوز حمله دوباره به ایران را خواهند گرفت....اینم از ربط پرونده اپستاین به ایران!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
24
پاسخ
پخش این تصاویر و خبرها توسط حاکمان آمریکا برای عادی سازی فساد و روابط با جنس مخالف است با هر سطح ممکن . قرار هم نیست کسی مجازات شود . ظاهرا طراحان این برنامه از قبل همه را آلوده کرده اند . به عنوان مثال اگه فردا یه قاضی آمریکایی حرفی ضد این وقایع بزنه بلافاصله عکس و فیلمش از اون جزیره بیرون میاد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
28
41
پاسخ
به ما چه مربوطه
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
12
37
پاسخ
مگه تعجب داره همشون سر وته یه کرباسن !!! آمریکای آزاد آزاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
46
پاسخ
به قول خود جفری اپستین: "فقط من میدونم ترامپ چقدر آدم کثیفیه!"
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اون هفتاد میلیون امریکایی که بهش رای دادن از ترامپ کثیف تر اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
30
32
پاسخ
خاك بر سر مردم امريكا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
25
43
پاسخ
کثافات پست تر از شیطان
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
8
21
پاسخ
همین موجود فرشته نجات بعضی ها تو کشور پر از افتخار ایرانه ! همین قدر تعطیل هستند !
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟