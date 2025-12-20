نبض خبر
تیپ جنجالی بهنوش طباطبایی در جشن حافظ
ویدیویی از تیپ بهنوش طباطبایی در جشن حافظ که امشب برگزار شد وایرال شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر بهنوش طباطبایی جشن حافظ ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۵
دکترا گرفته کلا خودشو گم کرده
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
باران| |
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دکترای سطح بالاش هم مدیون زحمات وافرش بوده!!!!
اتفاقاً این رفتارها باید مورد واکاوی روانشناسانه قرار بگیره که چرا درون هنوز خالیه و در برون نمود پیدا می کنه
ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
به جای این خزعبلات، بپردازید به مشکلات مردم و پاسخگو کردن مسئولین.
عقده ای
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جشن حافظ!!!!؟
اسم حافظو لطفا دیگه خرابش نکنین.
امثال اینا چه می فهمند از حافظ؟!!!!!!!
بهنوش طباطبایی، امیر حسین قیاسی، ... اینا رو چه به مرام و مسلک و شور عاشقانه و معرفت و سوختن حافظ؟؟؟؟؟
اسم حافظو لطفا دیگه خرابش نکنین.
امثال اینا چه می فهمند از حافظ؟!!!!!!!
بهنوش طباطبایی، امیر حسین قیاسی، ... اینا رو چه به مرام و مسلک و شور عاشقانه و معرفت و سوختن حافظ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
احمد| |
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
همه چی دان
آفرین که لباس های تیره و غمگین نپوشیدن
بازیشون تو سووشون خیلی به جا و حرفه ای بود .
بازیشون تو سووشون خیلی به جا و حرفه ای بود .
تیپ جنجالی؟ کجاش جنجالی بود؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وا مسلمانا!!!!
چه جنجال بزرگ و خانمان براندازی!!!!!!!
چقدر به خودش نگاه میکنه و خوشش میاد. کمبود داره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰