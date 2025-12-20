En
تعداد بازدید : 8321
کد خبر:۱۳۴۷۰۱۸
32195 بازدید
نظرات: ۲۵
نبض خبر

تیپ جنجالی بهنوش طباطبایی در جشن حافظ

ویدیویی از تیپ بهنوش طباطبایی در جشن حافظ که امشب برگزار شد وایرال شده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر بهنوش طباطبایی جشن حافظ ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
48
41
پاسخ
دکترا گرفته کلا خودشو گم کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اینکه خودش دکتر لازمه !!!
باران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نمره زبان تافلش هم خودش گرفته؟!!!
دکترای سطح بالاش هم مدیون زحمات وافرش بوده!!!!
اتفاقاً این رفتارها باید مورد واکاوی روانشناسانه قرار بگیره که چرا درون هنوز خالیه و در برون نمود پیدا می کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حسادت و خود بزرگ بینی و حقارت درونی درد بزرگییه
کاشانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
140
پاسخ
به جای این خزعبلات، بپردازید به مشکلات مردم و پاسخگو کردن مسئولین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
53
35
پاسخ
عقده ای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
عقده ای از کامنتت معلومه کیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
29
86
پاسخ
جشن حافظ!!!!؟
اسم حافظو لطفا دیگه خرابش نکنین.
امثال اینا چه می فهمند از حافظ؟!!!!!!!
بهنوش طباطبایی، امیر حسین قیاسی، ... اینا رو چه به مرام و مسلک و شور عاشقانه و معرفت و سوختن حافظ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تو میفهمی کافیه .این وسط قیاسی چی بود گفتی
همه چی دان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
20
28
پاسخ
آفرین که لباس های تیره و غمگین نپوشیدن
بازیشون تو سووشون خیلی به جا و حرفه ای بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
18
28
پاسخ
مسخره اشو درآوردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
49
پاسخ
تیپ جنجالی؟ کجاش جنجالی بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وا اسلاما!!!!
وا مسلمانا!!!!
چه جنجال بزرگ و خانمان براندازی!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
8
پاسخ
كلا قيافش عوض شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
29
پاسخ
چقدر به خودش نگاه میکنه و خوشش میاد. کمبود داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
عقده حقارت!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
6
28
پاسخ
حافظ ، حافظیه و شیراز را ترک کرد
