ویدیوهای جنجالی درباره قیمت واقعی خودروی داخلی
در حالی که عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: «قیمتها واقعی شده»، یک بنگاه دار کُل قطعات پژوپارس تیوفایو 1403 را با دلار 130 هزار تومانی حساب کرده و دیده اگه خودش همه این قطعات را بخرد و مونتاژ کند، کلاً 426 میلیون تومان هزینه دارد؛ درحالی که این ماشین در بازار 1.5 میلیارد تومان فروخته میشود! هر دو ویدیو را ببینید و خودتان قضاوت کنید
یه کارگاه بزن تولید کن رو هر کدوم یه میلیارد سود کن مشتری هم زیاده....!!!
ناشناس| |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اول مشکل اینکه سند و پلاک بهش نمی دن
ناشناس| |
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خودروهای چینی تا 6 برابر قیمت واقعی خود و خودروهای ژاپنی 6 تا 10 برابر قیمت برای فروش گذاشته شده اند.
اولا کار گاه بزنه و تولید کنه شماره گذاری نمیشه
دوما
دولت فردا قطعات یدکی را گران می کند تا این اشتباهش را جبران کند
