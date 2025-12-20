En
تعداد بازدید : 1293
کد خبر:۱۳۴۷۰۱۲
5107 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ویدیوهای جنجالی درباره قیمت واقعی خودروی داخلی

در حالی که عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: «قیمت‌ها واقعی شده»، یک بنگاه دار کُل قطعات پژوپارس تیوفایو 1403 را با دلار 130 هزار تومانی حساب کرده و دیده اگه خودش همه این قطعات را بخرد و مونتاژ کند، کلاً 426 میلیون تومان هزینه دارد؛ درحالی که این ماشین در بازار 1.5 میلیارد تومان فروخته می‌شود! هر دو ویدیو را ببینید و خودتان قضاوت کنید
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت خودرو خودروی بی کیفیت داخلی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
18
پاسخ
یه کارگاه بزن تولید کن رو هر کدوم یه میلیارد سود کن مشتری هم زیاده....!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اگه این کارو بکنه که خیلی خوبه، فقط ممکنه یهویی سکته کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فکر کردی مافیا میگذاره تو تولید کنی
اول مشکل اینکه سند و پلاک بهش نمی دن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مهم پلاکه عزیز من .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
21
پاسخ
خودروهای چینی تا 6 برابر قیمت واقعی خود و خودروهای ژاپنی 6 تا 10 برابر قیمت برای فروش گذاشته شده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
10
پاسخ
اگه دست دوم سالم و استوک ببندی نصف این قیمت در میاد
ناشناس
|
France
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
14
پاسخ
اولا کار گاه بزنه و تولید کنه شماره گذاری نمیشه
دوما
دولت فردا قطعات یدکی را گران می کند تا این اشتباهش را جبران کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
1
پاسخ
حرف هوا.. ثابت كن عزیزم چرا مردم را ناراحت میكنی.
قیمت پك قطعات000 9 تا 10000 دلار است
