تعداد بازدید : 11387
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۰۰۵
38610 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

امیرحسین قیاسی هم از همسرش رونمایی کرد

امیرحسین قیاسی با همسرش در جشن حافظ حضور یافت. تصاویر قیاسی و همسرش که وایرال شده را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین قیاسی همسر ویدیو جشن حافظ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
13
74
پاسخ
اصلا خود قیاسی کی هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
غوره ای که نیامده مویز شده !
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جشن حافظ را باید تغییر نام دهند
بنده خدا حافظ شیرازی که حافظ قرآن بوده و به اسم او چه جشن‌هایی برپا میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حافظ تاریخ را ساخت و رفت و حالا با دیدن این صحنه ها تنها چیر مثبتی که می توان گفت این است که حافظ عالی درجه و بزرگ بوده و هست که عده ای با گذشه چندین قرن در گذشت حافظ خود را با مراسم او نمایش می دهند. زهی تأسف
مبینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
73
78
پاسخ
چرا مردان جامعه ما اینقدر بی‌غیرت شدن زنانشان رو با بی حجابی در معرض عموم قرار می‌دهند و افتخار هم میکنن متاسفم واقعا"
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بی حجابی زن از بی غیرتی مرد اوست...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شما دوست داری جز املاک باشی مشکل خودته ، هر کسی در چارچوب عرف جامعه حق داره پوشش مورد علاقه اش رو داشته باشه
مجتبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
چون فقط مثل شما فکر نمیکنن شما مردان جامعه رو بی غیرت خطاب می‌کنی!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مرد بی غیرت مرد نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است ؟؟؟
بی غیرتی کاملاً قابل مشاهده است احتیاجی به فکر کردن ندارد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
37
پاسخ
اينم از دست رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
16
پاسخ
ایشون همینطوری چیزی نگفته 1 سال ممنوع الکاری داره برا امیرحسین
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
25
46
پاسخ
من فکر میکردم مذهبیه طرف من چقدر ساده ام خدایا!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
از چی فهمیدی این مذهبیه؟!! از بگو بخندش با زنها؟؟؟؟
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
متاسفانه بی بند و باری شده کلاس
البته این حرف را که بگویی میدانی چه مگویند؟؟؟

این سبک زندگی ام است به تو چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
23
49
پاسخ
اینم یه دلقک‌ه برای سرگرم کردن و منحرف کردن اذهان مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
14
39
پاسخ
کیفیت فیلم رو عمداً اونقدر پایین آورده اید که حتی آقای قیاسی بدرستی قابل تشخیص نیست. این یک بدبختی خاورمیانه ایه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
11
32
پاسخ
نچسب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
14
پاسخ
چرا فیلم تار است؟
سعیدتهرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
14
29
پاسخ
بی غیرتی که شاخ ودم نداره.نمایش ناموس با۷قلم آرایش یعنی چی؟
