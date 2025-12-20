نبض خبر
امیرحسین قیاسی هم از همسرش رونمایی کرد
امیرحسین قیاسی با همسرش در جشن حافظ حضور یافت. تصاویر قیاسی و همسرش که وایرال شده را میبینید.
برچسبها:نبض خبر امیرحسین قیاسی همسر ویدیو جشن حافظ
اصلا خود قیاسی کی هست؟
ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بنده خدا حافظ شیرازی که حافظ قرآن بوده و به اسم او چه جشنهایی برپا میکنند
ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
چرا مردان جامعه ما اینقدر بیغیرت شدن زنانشان رو با بی حجابی در معرض عموم قرار میدهند و افتخار هم میکنن متاسفم واقعا"
ناشناس| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مجتبی| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بی غیرتی کاملاً قابل مشاهده است احتیاجی به فکر کردن ندارد !
من فکر میکردم مذهبیه طرف من چقدر ساده ام خدایا!!!
ناشناس| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
البته این حرف را که بگویی میدانی چه مگویند؟؟؟
این سبک زندگی ام است به تو چه
کیفیت فیلم رو عمداً اونقدر پایین آورده اید که حتی آقای قیاسی بدرستی قابل تشخیص نیست. این یک بدبختی خاورمیانه ایه.