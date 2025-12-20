En
تعداد بازدید : 4852
کد خبر:۱۳۴۷۰۰۲
8924 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

ویدیوی جنجالی از روحانیون و جوانان

ویدیوی ادبیات متفاوت روحانیون و جوانان که هر دو آنها از آن بی‌خبرند در فضای مجازی خبرساز شده است؛ به ویژه بخش جوانان که برخی بدیهیات دینی است. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید
برچسب‌ها:
نبض خبر روحانیت جوانان ویدیو
نظرات بینندگان
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
9
79
پاسخ
واقعیت این کاری باتلوزیون کردین که دیگه کسی تلوزیون نگاه نمیکه که بخادیادبگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
62
پاسخ
اوه اوه چه شکافی. چه اوضاعیه !!!..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
78
پاسخ
شکافی عمیق بین نسل جوان و دین که با بی درایتی مسئولان و تکرار رفتارهای منسوخ گدشته با سرعت نور در حال بیشتر شدن است. این شکاف انکار می شود ولی به حرف که نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
6
82
پاسخ
فاصله ملت با مسئولین = فاصله زمین تا کره ماه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اگر شما مردم هی مسئول مسئول و دولت مرد دولت مرد نمیکردید امر به اینا مشتبه نمیشد که کاره ای هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مسئولین؟؟؟
این طلبه‌ها الان مسئولین بودن؟؟؟
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
9
پاسخ
چرا فقط مسئولان؟ چرا فقط کس دیگه؟ چرا فقط من نه؟ چرا همیشه دیگران مسئول هستند و خطاکار؟
یه ذره هم به خودتون و خودمون نقد ببندین.
یک مسئله دیگه اینکه، چه رفتاری، عملی یا تفکری باید انجام میشد که نشده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
21
پاسخ
زمان هاي قديم مردم امامان را بيشتر مي شناختن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
16
پاسخ
ویژگی و اساس روحانیت، ارتباط با مردمه. وقتی میری سراغ قدرت و مقام، هر طرف در فضای خود رها می شود. ارتباطها شکسته می شود و هر یک در فضای خود خوش است و خبر از دیگری ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
19
17
پاسخ
دهه هشتادیا واقعا تعطیلن نسل زد یا نسل بی سواد آنلاین
