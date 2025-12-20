نبض خبر
ویدیوی جنجالی از روحانیون و جوانان
ویدیوی ادبیات متفاوت روحانیون و جوانان که هر دو آنها از آن بیخبرند در فضای مجازی خبرساز شده است؛ به ویژه بخش جوانان که برخی بدیهیات دینی است. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید
واقعیت این کاری باتلوزیون کردین که دیگه کسی تلوزیون نگاه نمیکه که بخادیادبگیره
شکافی عمیق بین نسل جوان و دین که با بی درایتی مسئولان و تکرار رفتارهای منسوخ گدشته با سرعت نور در حال بیشتر شدن است. این شکاف انکار می شود ولی به حرف که نیست.
فاصله ملت با مسئولین = فاصله زمین تا کره ماه .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۰۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
این طلبهها الان مسئولین بودن؟؟؟
چرا فقط مسئولان؟ چرا فقط کس دیگه؟ چرا فقط من نه؟ چرا همیشه دیگران مسئول هستند و خطاکار؟
یه ذره هم به خودتون و خودمون نقد ببندین.
یک مسئله دیگه اینکه، چه رفتاری، عملی یا تفکری باید انجام میشد که نشده؟
ویژگی و اساس روحانیت، ارتباط با مردمه. وقتی میری سراغ قدرت و مقام، هر طرف در فضای خود رها می شود. ارتباطها شکسته می شود و هر یک در فضای خود خوش است و خبر از دیگری ندارد.