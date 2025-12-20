نبض خبر
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
ویدیویی از علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وایرال شده که تاکید میکند: «بخواهیم یا نخواهیم عدهای در حال رفتناند (فوت میکنند) به دلیل عمر. و بالاخره باید کار را واگذار کنند. گرچه خوب است آدم تا آخر تلاش بکند ولی بالاخره خوب است که آدم جانشین خودش را هم ببیند و لذت جانشینش را ببرد و حس کند آن چیزی که دوست دارد کار به دست میگیرد...» اظهارات آقامحمدی که در واقع درباره پوست اندازی نظام حکمرانی کشور است را میبینید و میشنوید.
خوبه خودش به این سفارشش عمل کنه
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مرگ برا همسایه خوبه
والا امثال خود شما از اول انقلاب هزارتا سمت داشتید الان هم ول کن نیستید .. به نظرم این نسخه رو اول برا خودت بپیچ
باید قانونی بدون استثنا گذاشت هیچ شخصی بالای 75 سال حق داشتن پست اجرایی ندارد. مگر به صورت مشاوره!
یادمه ما دبیرستان درس میخوندیم ،این آقا از اعضای هیات مدیره پرسپولیس بودن.
بنده با34سال سابقه کاری ،چندساله بازنشسته شدم، این رفیقمون هنوز آرزوها دارد.
حالا ادامشو شما بیزحمت بنویسید.
