کد خبر:۱۳۴۶۹۸۹
نبض خبر

سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری

ویدیویی از علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وایرال شده که تاکید می‌کند: «بخواهیم یا نخواهیم عده‌ای در حال رفتن‌اند (فوت می‌کنند) به دلیل عمر. و بالاخره باید کار را واگذار کنند. گرچه خوب است آدم تا آخر تلاش بکند ولی بالاخره خوب است که آدم جانشین خودش را هم ببیند و لذت جانشینش را ببرد و حس کند آن چیزی که دوست دارد کار به دست می‌گیرد...» اظهارات آقامحمدی که در واقع درباره پوست اندازی نظام حکمرانی کشور است را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر علی آقامحمدی حکمرانی ویدیو
نظرات بینندگان
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
14
523
پاسخ
خوبه خودش به این سفارشش عمل کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
برای خودش که نمیگه
مرگ برا همسایه خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
11
321
پاسخ
ایکه گفتی یعنی چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
15
567
پاسخ
والا امثال خود شما از اول انقلاب هزارتا سمت داشتید الان هم ول کن نیستید .. به نظرم این نسخه رو اول برا خودت بپیچ
ali2
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
17
509
پاسخ
باید قانونی بدون استثنا گذاشت هیچ شخصی بالای 75 سال حق داشتن پست اجرایی ندارد. مگر به صورت مشاوره!
داوود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
35
552
پاسخ
رفراندوم رو برای همین موقعها گذاشتند.....
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
10
470
پاسخ
خیلی عالی
از خودت شروع کن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
279
پاسخ
خودتو بازنشسته کن تا یک جوان لایق بیاد جات
yilamaz
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
6
257
پاسخ
یادمه ما دبیرستان درس میخوندیم ،این آقا از اعضای هیات مدیره پرسپولیس بودن.
بنده با34سال سابقه کاری ،چندساله بازنشسته شدم، این رفیقمون هنوز آرزوها دارد.
حالا ادامشو شما بی‌زحمت بنویسید.
اصغرآذری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
220
پاسخ
اولویت مردم و منافع ملی و تعامل با دنیا
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
257
پاسخ
پیشنهادِ خوبیه،از خودت،شروع کن.!!!!!!
