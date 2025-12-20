سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری

ویدیویی از علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وایرال شده که تاکید می‌کند: «بخواهیم یا نخواهیم عده‌ای در حال رفتن‌اند (فوت می‌کنند) به دلیل عمر. و بالاخره باید کار را واگذار کنند. گرچه خوب است آدم تا آخر تلاش بکند ولی بالاخره خوب است که آدم جانشین خودش را هم ببیند و لذت جانشینش را ببرد و حس کند آن چیزی که دوست دارد کار به دست می‌گیرد...» اظهارات آقامحمدی که در واقع درباره پوست اندازی نظام حکمرانی کشور است را می‌بینید و می‌شنوید.