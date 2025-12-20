عکس: پایداری در ویرانههای غزه
در این گزارش تصویری، زندگی خانوادههای فلسطینی در میان ویرانههای غزه پس از آتشبس سال ۲۰۲۵ به تصویر کشیده شده است. خانوادههایی مانند حلاوه، ابوشقفه، طروش و ابودُحیر پس از بازگشت به خانههای نیمهویرانشان، با وجود خطر ریزش دیوارها و سرمای زمستان، تلاش میکنند زندگی روزمره را از نو بسازند. آشپزی، بازی کودکان، تماشای فیلم و شستن ظرفها میان آوار. این تصاویر روایتگر پایداری و امید مردم غزه در بازسازی زندگیشان میان خرابیها هستند.
