عکس: گردنه گدوک و محور سوادکوه در مه و برف پاییزی

از روز چهارشنبه ۲۶ آذر، بارش برف شدید شهرستان سوادکوه را سفیدپوش کرده و محور اصلی ورسک تا گردنه گدوک تحت تأثیر این بارش قرار گرفته است. جاده‌های کوهستانی و بسیاری از راه‌های روستایی مسدود شده‌اند و مسؤولان راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواسته‌اند با احتیاط حرکت کنند و در صورت امکان سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند. این نخستین بارش سنگین پاییزی باعث شده سوادکوه جلوه‌ای زمستانی پیدا کند و مسیرهای ارتباطی منطقه نیازمند رسیدگی فوری برای بازگشایی باشند.