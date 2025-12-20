عکس: گردنه گدوک و محور سوادکوه در مه و برف پاییزی
از روز چهارشنبه ۲۶ آذر، بارش برف شدید شهرستان سوادکوه را سفیدپوش کرده و محور اصلی ورسک تا گردنه گدوک تحت تأثیر این بارش قرار گرفته است. جادههای کوهستانی و بسیاری از راههای روستایی مسدود شدهاند و مسؤولان راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواستهاند با احتیاط حرکت کنند و در صورت امکان سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند. این نخستین بارش سنگین پاییزی باعث شده سوادکوه جلوهای زمستانی پیدا کند و مسیرهای ارتباطی منطقه نیازمند رسیدگی فوری برای بازگشایی باشند.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:عکس خبری بارش برف گردنه گدوک سوادکوه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.