عکس: قطب جنوب؛ سرزمین یخ‌ها در محاصره تغییرات اقلیمی

اقیانوس جنوبی، در دوردست‌ترین لبه‌های کره زمین، هرگز آن‌قدرها هم آرام نبوده است. جایی که امواج خروشان با نیرویی مهارنشدنی به دیواره‌های یخی می‌کوبند و غرش مداوم آب، سکوت سفید شبه‌جزیره قطب جنوب را می‌شکند. در نگاه نخست، این سرزمین یخ‌زده و دست‌نیافتنی از هیاهوی جهان مدرن دور مانده، اما در واقع یکی از حساس‌ترین صحنه‌های تغییرات اقلیمی است؛ جایی که افزایش دمای آب‌ها، ذوب یخ‌های چند هزارساله و دگرگونی زیست‌بوم‌های دریایی، حیات موجودات ریز و درشت را به چالشی بی‌سابقه کشانده است. قطب جنوب امروز نه فقط نمادی از سرمای مطلق، بلکه آینه‌ای از آینده زمین است؛ آینده‌ای که در آن، سرنوشت حیات به تصمیم‌های انسان در همین لحظه‌ها گره خورده است.

قطب جنوب سرزمین یخی تغییرات اقلیمی پنگوئن ها عکس مستند طبیعت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
