En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
واسطه ازدواج غلامرضا تختی و شهلا توکلی
تعداد بازدید : 845
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۶۹۳۲
کد خبر:۱۳۴۶۹۳۲
2094 بازدید
سوت

جنجال در مسابقه موتورسواری زنان را ببینید

مسابقات موتورسواری بانوان با حوادث و مصدومیت‌های متعدد همراه شد و به یک اتفاق جنجالی تبدیل شد و از میان شرکت‌کنندگان، تنها یک نفر با کمک تماشاگران توانست به خط پایان برسد. بر اساس گزارش‌ها، چندین شرکت‌کننده در جریان مسابقه دچار آسیب‌دیدگی شدند و برخی نیاز به رسیدگی فوری پزشکی پیدا کردند. این رخداد واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و محافل ورزشی برانگیخته و نگرانی‌ها درباره ایمنی مسابقات موتورسواری بانوان را افزایش داده است. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در دوره‌های بعدی، تدابیر ایمنی جدی‌تری اتخاذ خواهد شد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. اوضاع این مسابقه را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت مسابقات موتورسواری ویدیو موتورسواری زنان فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟