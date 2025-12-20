جنجال در مسابقه موتورسواری زنان را ببینید

مسابقات موتورسواری بانوان با حوادث و مصدومیت‌های متعدد همراه شد و به یک اتفاق جنجالی تبدیل شد و از میان شرکت‌کنندگان، تنها یک نفر با کمک تماشاگران توانست به خط پایان برسد. بر اساس گزارش‌ها، چندین شرکت‌کننده در جریان مسابقه دچار آسیب‌دیدگی شدند و برخی نیاز به رسیدگی فوری پزشکی پیدا کردند. این رخداد واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و محافل ورزشی برانگیخته و نگرانی‌ها درباره ایمنی مسابقات موتورسواری بانوان را افزایش داده است. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در دوره‌های بعدی، تدابیر ایمنی جدی‌تری اتخاذ خواهد شد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. اوضاع این مسابقه را می‌بینید.