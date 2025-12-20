عکس: گرمخانه خانه سبز مشهد؛ پناهگاه شب‌های سرد برای بی‌خانمان‌ها

گرمخانه خانه سبز، بزرگ‌ترین گرمخانه مشهد، شب‌های سرد پاییزی را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب امن می‌کند. به گفته مسئول این مرکز، طی دو شب اخیر حدود ۹۹ نفر برای اسکان موقت مراجعه کرده‌اند و خدماتی مانند سرو چای، غذای گرم، پرستاری و استحمام دریافت کرده‌اند. این گرمخانه که زیر نظر شهرداری اداره می‌شود، به طور میانگین هر شب میزبان حدود ۸۵۰ نفر است و نقش مهمی در جلوگیری از سرمازدگی و مرگ احتمالی افراد بی‌خانمان دارد. عکس: سید محمد آل رسول، ایسنا