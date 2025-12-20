عکس: لحظههای مهم خاندان سلطنتی در سالی که گذشت
سال گذشته برای خاندانهای سلطنتی، پر از رخدادهای چشمگیر و لحظات نمادین بود که نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. از مراسم رسمی و دیدارهای دیپلماتیک گرفته تا جشنها و مناسبتهای خصوصی، هر قاب تصویری روایتگر گوشهای از زندگی پرهیاهو و در عین حال باشکوه این خاندانهاست. این تصاویر نه تنها لحظات تاریخی و سیاسی را ثبت کردهاند، بلکه جنبههای انسانی و روزمره اعضای سلطنتی را نیز نشان میدهند؛ لحظههایی که میان رسمی بودن و گرمای انسانی تعادل برقرار کردهاند. مرور این تصاویر فرصتی است برای شناخت بهتر روند زندگی، تصمیمها و تعاملات خاندانهای سلطنتی در سالی که گذشت، و درک تأثیر آنها بر جامعه و رسانههای جهانی.
