فیلم مستند آنچه یافتند

مستند «آنچه یافتند» به کارگردانی سم مندس محصول سال ۲۰۲۵ است. این مستند کوتاه نخستین تجربه کارگردانی سم مندس در حوزه مستند به شمار می‌رود و با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و روایت‌های دست اول، داستان دو سرباز-فیلمبردار بریتانیایی را بازگو می‌کند که در آوریل ۱۹۴۵ همراه نیروهای زرهی یازدهم وارد اردوگاه مرگ برگن-بلزن شدند. آن‌ها در ابتدا تصور می‌کردند به یک بیمارستان تیفوس اعزام شده‌اند، اما با ورود به اردوگاه، با صحنه‌هایی هولناک از جنایات نازی‌ها مواجه شدند. تصاویر ثبت‌شده توسط این دو سرباز برای نخستین بار جهان را با ابعاد فاجعه انسانی در این اردوگاه آشنا کرد. «آنچه یافتند» با مدت زمان ۳۶ دقیقه، ترکیبی از فیلم‌های آرشیوی و شهادت‌های تاریخی را ارائه می‌دهد. این اثر نه تنها یادآور رنج‌های بی‌پایان قربانیان جنگ جهانی دوم است، بلکه مسئولیت تاریخی نسل‌ها را در برابر حقیقت و حافظه جمعی یادآوری می‌کند. روایت تکان‌دهنده این مستند، بیننده را به تأملی عمیق درباره سکوت و همراهی مردمی که اجازه دادند چنین فجایعی رخ دهد، وامی‌دارد. این مستند را در تابناک می‌بینید.