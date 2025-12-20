۲۹/آذر/۱۴۰۴
فیلم
>>
مذهب
تعداد بازدید : 236
کد خبر:۱۳۴۶۸۹۹
1321
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
20 December 2025
نبض خبر
برفروبی پشتبام حرم امام امام رضا (ع)
برفروبی پشتبام حرم امام رئوف، امام رضا (ع) را میبینید.
برچسبها:
نبض خبر
حرم امام رضا
ویدیو
بارش برف
برف روبی
ویدیوهای مرتبط
برفروبی پشتبام حرم امام امام رضا (ع)
برفروبی پشتبام حرم امام رئوف، امام رضا (ع) را میبینید.
روایت شگفتانگیز مردی که یک شبه حافظ قرآن شد
در بخشی از برنامه یلدایی شبکه سه به شرح موضوع کربلایی کاظم ساروقی از...
تصاویر زیبا از بارش برف در حرم امام رضا
تصویری زیبا و متفاوت از بارش برف شبگذشته در حرم مطهر رضوی را ببینید.
تابوت 13 میلیارد تومانی برای یک شخصیت مقدس!
جرمیا اوموتو فوفئین، بنیانگذار وزارتخانه مسیح مرکیلند در نیجریه، که در...
پاسخهای تلخ دختران به یک روحانی
حجتالاسلام ناصر رفیعی در برنامه سمت خدا گفت: «وقتی به دختران میگوییم...
ویدیوی تکان دهنده از آیت الله امامی کاشانی: پس از مرگم منتشر کنید
ویدیویی از آیت الله امامی کاشانی منتشر شده که این روحانی در انتهایش...
ادعای جنجالی رحیم پور ازغدی درباره اربعین
حسن رحیمپور ازغدی در اظهاراتی قابل تامل گفت پسر ماندلا و چگوارا را در...
کاش شراب خوار و حرام خوار بودید اما با حجاب!
ویدیوی سخنرانی حجت الاسلام علی اشرف مویدی وایرال شده که میگوید کاش شراب...
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
در یک هیات برای مداحی که به عبدالرحیم سلیمانی اردستانی فحش جنسی داده بود...
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
محمود کریمی در یک مراسم از نوحه انگلیسیاش برای جورج فلوید رونمایی کرد....
تاثیر آب نمای خانهها در جذب جن و پری!
یک روحانی در اظهاراتی عجیب گفت: «آبنماهایی که در خانهها میزنند شاید...
ویدیوی عذرخواهی اردستانی را ببینید
در پی جنجال به راه افتاده بر سر مواضع عبدالرحیم سلیمانی اردستانی درباره...
ویدیوی جالب درباره فتوای خبرساز آیت الله سیستانی
اخیراً استفتایی درباره اقامه نماز پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق...
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغزمفلوک!
شیخ حسین انصاریان در واکنش به ادعاهای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی معممی...
کسانی که از دشمن طلب خیر کنند، اگر توهین بشنوند تقصیر خودشان است
حجتالاسلام ناصر رفیعی در برنامه سمت خدا هشت گروه را خواند که اگر توهین...
برنامه شگفت انگیز برای افزایش حافظان قرآن
حسین انتظامی معاون وزیر ارشاد گفت: «در برنامه توسعه گفتند سالی 10 میلیون...
ویدیوی جنجالی یک روحانی با یک سگ
ویدیوی یک روحانی درباره نگهداری سگ و برخورد با اشخاصی که سگ دارند و...
لحظه جمع آوری فرشهای مالک آینده از حرم امام حسین
پس از حرم حضرت عباس(ع)، فرشهای اهدایی مالک بانک آینده از حرم امام حسین...
علی دایی: هرچه دارم از حضرت زهرا (س) است
علی دایی گفت: «هرچه در زندگی دارم از خاندان اهلبیت (ع) بهویژه خانم...
یوماه یوماه ؛ محمد حسین حدادیان
مداحی یوماه یوماه تصویری با نوای کربلایی محمد حسین حدادیان را همزمان با...
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر