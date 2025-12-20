میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: اعتراضات کشاورزان در جریان اجلاس اتحادیه اروپا در بلژیک

کشاورزان اروپایی در بیرون از اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند؛ آنها جاده‌ها را با تراکتور مسدود کرده، با پلیس درگیر شدند و لاستیک‌ها را به آتش کشیدند. در خود اجلاس سران جهان، تنش‌ها بر طرحی برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین در دو سال آینده متمرکز بود.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات کشاورزان اعتراضات کشاورزان در جریان اجلاس اتحادیه اروپا بلژیک
نظرات شما
ناشناس
۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵
بدبخت و بدبختي همه جا هست
