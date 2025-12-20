عکس: اعتراضات کشاورزان در جریان اجلاس اتحادیه اروپا در بلژیک

کشاورزان اروپایی در بیرون از اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند؛ آنها جاده‌ها را با تراکتور مسدود کرده، با پلیس درگیر شدند و لاستیک‌ها را به آتش کشیدند. در خود اجلاس سران جهان، تنش‌ها بر طرحی برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین در دو سال آینده متمرکز بود.