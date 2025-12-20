عکس: بارش برف در اصفهان
بارش سنگین برف در استان اصفهان، که از پنج شنبه (۲۷ آذر ۱۴۰۴) آغاز شده است، چهره کلانشهر اصفهان را دگرگون کرده است. این بارش موجب سفیدپوش شدن معابر، باغها و بناهای تاریخی این شهر شده و منظرهای تماشایی به ویژه در میدان نقش جهان و پلهای تاریخی زایندهرود ایجاد کرده است.
