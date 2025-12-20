میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
عکس: بارش برف در اصفهان

بارش سنگین برف در استان اصفهان، که از پنج شنبه (۲۷ آذر ۱۴۰۴) آغاز شده است، چهره کلانشهر اصفهان را دگرگون کرده است. این بارش موجب سفیدپوش شدن معابر، باغ‌ها و بناهای تاریخی این شهر شده و منظره‌ای تماشایی به ویژه در میدان نقش جهان و پل‌های تاریخی زاینده‌رود ایجاد کرده است.

سیاوش
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۲
حالا همچین برفی هم نبوده.انشالله ادامه داشته باشه
