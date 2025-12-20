En
تعداد بازدید : 1418
کد خبر:۱۳۴۶۸۳۵
9116 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

سیاوش طهمورث: کریس رونالدو اجازه نمی‌دهد ولی پدر و مادر ایرانی...

سیاوش طهمورث در شبکه سه گفت: «کریس رونالدو به فرزندش اجازه نمی‌دهد تا 18 سالگی گوشی دست بگیرد ولی پدر و مادر ایرانی به کودک چهار ساله‌شان گوشی می‌دهند تا فقط آرام باشد.»
برچسب‌ها:
نبض خبر سیاوش طهمورث ویدیو کریستیانو رونالدو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
16
23
پاسخ
چون کریس رونالدم می تواند صدها سرگرمی مناسب و جایگزین برای فرزندش فراهم کند. اکثر پدر و مادرهای ایرانی یا همیشه سرکار هستند و یا امکانات مالی برای تامین سرگرمی جایگزین را ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
گوشی ملت هارو زامبی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
29
4
پاسخ
شما چی تا یادمه همیشه در سریال ها نماد خشم و عصبانیت بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
9
پاسخ
چطور با این وضعیت بشینیم با بچه بازی کنیم
چند ساعت ؟ مگه بچه ها خسته میشن؟
گوشی را هم باید محدود کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
11
7
پاسخ
شما رفاهی را رونالدو برای فرزندانش فراهم کن بعد حرف از گوشی بزن
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
5
پاسخ
کریس رونابدو اینقدر امکانات رفاهی برای بچه هاش داره که میتونه این قانون رو پیاده کنه ولی تو مملکت ما و تو خانواده ها کدوم امکانات رفاهی و ورزشی هست که بچه ها مون باهاش اوقات فراغت بگذرونن .تو محله های پایین یا نیست یا کم هست یا گرونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
7
5
پاسخ
منم امکانات رونالدو را داشتم تا ۴۰سالگی هم واسه بچه ام گوشی نمیخریدم چون نیاز نیست عزیزم اونجا سرگرمی و امکانات و آموزش و ... هست گوشی دیگه چه صیغه آیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
2
پاسخ
اونا مدرسه هاشون مجازی میشه؟ اونم با موبایل؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
7
پاسخ
متاسفانه ما مردم هر کار اشتباهی می کنیم میندازیم گردن فقر و کم کاری مسئولین کشور
