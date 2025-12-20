نبض خبر
سیاوش طهمورث: کریس رونالدو اجازه نمیدهد ولی پدر و مادر ایرانی...
سیاوش طهمورث در شبکه سه گفت: «کریس رونالدو به فرزندش اجازه نمیدهد تا 18 سالگی گوشی دست بگیرد ولی پدر و مادر ایرانی به کودک چهار سالهشان گوشی میدهند تا فقط آرام باشد.»
چون کریس رونالدم می تواند صدها سرگرمی مناسب و جایگزین برای فرزندش فراهم کند. اکثر پدر و مادرهای ایرانی یا همیشه سرکار هستند و یا امکانات مالی برای تامین سرگرمی جایگزین را ندارند.
ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چطور با این وضعیت بشینیم با بچه بازی کنیم
چند ساعت ؟ مگه بچه ها خسته میشن؟
گوشی را هم باید محدود کرد
کریس رونابدو اینقدر امکانات رفاهی برای بچه هاش داره که میتونه این قانون رو پیاده کنه ولی تو مملکت ما و تو خانواده ها کدوم امکانات رفاهی و ورزشی هست که بچه ها مون باهاش اوقات فراغت بگذرونن .تو محله های پایین یا نیست یا کم هست یا گرونه
منم امکانات رونالدو را داشتم تا ۴۰سالگی هم واسه بچه ام گوشی نمیخریدم چون نیاز نیست عزیزم اونجا سرگرمی و امکانات و آموزش و ... هست گوشی دیگه چه صیغه آیه