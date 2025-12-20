En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2770
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۶۸۲۴
کد خبر:۱۳۴۶۸۲۴
7462 بازدید
نظرات: ۱۹
نبض خبر

خشم آقامیری از یک رانت عظیم را ببینید

سید حسن آقامیری در سخنانی با خشم از رانت عظیمی که به واردکننده‌ها داده شده اعتراض کرده است. اظهارات آقامیری را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سید حسن آقامیری مرکز مبادله ارز و طلا رانت ارز صادراتی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
186
9
پاسخ
چرا به فساد و فحشا اعتراض نمیکنه فقط به پول حساسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
این فسادی که ایشون اشاره میکنه زمینه ساز همه فساد هاست
هیچکس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
البته داره از فساد حرف میزنه ثانیا هنوز نفهمیدی ریشه فحشا در فقره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
یک بار برای همیشه تو کله تون فرو کنید
تا دنیای مردم را درست نکنید
آخرت آنها درست نخواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
اگر دین نداری لااقل آزاده باش!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
اونی که شما میگی را خود دولت و کلی اورگان دارن براش اعتراض می کنند ولی همون ها در مورد این مواردی که آقامیری میگه ساکت هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تویی که این کامنت را می گذاری معلومه ذره ای برات گرانی ها و تورم افسارگسیخته اهمیتی نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
151
پاسخ
حرف حق. خدا لعنت کنه کسانی که برا منفعت مالی به این ملت خیانت می کنند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
6
76
پاسخ
درود بر تابناک که این حقایق تلخ را بازتاب می دهد و درود بر آقا میری این مرد بزرگ که چه زیبا حقایق را بیان کرد رهبری عزیز وارد شوند و عصای موسی را بر نیل برای برخورد با این جنایتکاران رانت خوار و برخی مدیران فاسد بزنند که به خدا قسم با وجود همین تحریمها باز ما کشور ثروتمندی هستیم اما دزدان راتخوار از شبکه بانکی تا برخی اندک از مدیران فاسد ارشد ومشتی اندک از دزدان به اصطلاح سرمایه دار که دارایی انان از جیب این ملت است کشور را به فلاکت کشانده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
85
پاسخ
حرف کاملا درستی است. ارز چندنرخی فسادزاست. ارز باید تک نرخی بشود. هر منفعتی هم داشت به بیمه داروها و یارانه مستضعفین دهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
83
4
پاسخ
ایشون از علم اقتصاد چقدر سواد داره؟ داداش من اگر رانت ندند که نون هم نمیتونی بخوری. هر بی سوادی که اقتصاد دان نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
یعنی اونهایی که پست های اقتصادی دارند و روز به روز باعث افزایش قیمت های نجومی و کاهش ارزش ریال هستند سواد اقتصادی دارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
15
11
پاسخ
ایشون که خلع لباس شده بود کلی انتقاد داشت ولی در برنامه مصلی با لباس روحانیت کلا نظرش عوض شده بود. خاصیت این لباس همینه هر کی بپوشه مردم را جور دیگری میبینند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
در برنامه حسینیه معلی برادرش حضور داشت نه خودش.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
برادر ایشان که شباهت چهره ای زیادی با هم دارند معمم هستند و در برنامه های تلوزیونی هم شرکت می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
7
30
پاسخ
ولی من این آقارو دوست دارم
البته انتقاد باید محترمانه باشد
توهین مورد پذیرش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
32
پاسخ
هرکسی دارد یک جور به ایران خیانت می کند.
اسماعیل رحیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
41
پاسخ
درود به شرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
14
پاسخ
گازوییل فقط رانتش حساب کنی سالانه میشه 1000 همت
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟