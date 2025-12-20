نبض خبر
خشم آقامیری از یک رانت عظیم را ببینید
سید حسن آقامیری در سخنانی با خشم از رانت عظیمی که به واردکنندهها داده شده اعتراض کرده است. اظهارات آقامیری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۹
چرا به فساد و فحشا اعتراض نمیکنه فقط به پول حساسه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
هیچکس| |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تا دنیای مردم را درست نکنید
آخرت آنها درست نخواهد شد
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس| |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
حرف حق. خدا لعنت کنه کسانی که برا منفعت مالی به این ملت خیانت می کنند
درود بر تابناک که این حقایق تلخ را بازتاب می دهد و درود بر آقا میری این مرد بزرگ که چه زیبا حقایق را بیان کرد رهبری عزیز وارد شوند و عصای موسی را بر نیل برای برخورد با این جنایتکاران رانت خوار و برخی مدیران فاسد بزنند که به خدا قسم با وجود همین تحریمها باز ما کشور ثروتمندی هستیم اما دزدان راتخوار از شبکه بانکی تا برخی اندک از مدیران فاسد ارشد ومشتی اندک از دزدان به اصطلاح سرمایه دار که دارایی انان از جیب این ملت است کشور را به فلاکت کشانده اند
حرف کاملا درستی است. ارز چندنرخی فسادزاست. ارز باید تک نرخی بشود. هر منفعتی هم داشت به بیمه داروها و یارانه مستضعفین دهید.
ایشون از علم اقتصاد چقدر سواد داره؟ داداش من اگر رانت ندند که نون هم نمیتونی بخوری. هر بی سوادی که اقتصاد دان نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ایشون که خلع لباس شده بود کلی انتقاد داشت ولی در برنامه مصلی با لباس روحانیت کلا نظرش عوض شده بود. خاصیت این لباس همینه هر کی بپوشه مردم را جور دیگری میبینند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ولی من این آقارو دوست دارم
البته انتقاد باید محترمانه باشد
توهین مورد پذیرش نیست
البته انتقاد باید محترمانه باشد
توهین مورد پذیرش نیست