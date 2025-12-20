En
تعداد بازدید : 9727
کد خبر:۱۳۴۶۸۱۹
84841 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان

در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در سخنانی انتقادی اظهار داشت: «گلوگاه‌های حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت آن مرد رفته است» این اظهارات با واکنش محمد مخبر معاون اول و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت رئیسی مواجه شد و به پزشکیان بابت عدم واکنشش اعتراض کردند. در مقابل محمدرضا آقا ابراهیمی عنوان کرد منظورش از عبارت «آن مرد رفته» شهید رئیسی نبوده و منظورش محمود احمدی‌نژاد بوده که چهره‌هایی چون محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از دولتش برکشیده شده‌اند. ویدیوی صحبت‌های جنجالی را می‌بینید.
نبض خبر مسعود پزشکیان ابراهیم رئیسی ویدیو محمدرضا آقا ابراهیمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۵۶
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
9
86
پاسخ
لغو تحریم ها دیگر دغدغه مسولان نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
79
189
پاسخ
اگر منظورش ریسی هم بوده درست گفته . خدا رحمتش کند ولی در کارش موفق نبود با وجود همه حمایت‌ها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
خجالت بکشین از توهین به شهید رئیسی بهترین رئیس جمهور ایران جواب خدارا چی میدین شما......
amir
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس||۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شما هم بجای توهین و نفرین در برابر حرف منطقی، زحمت بکش دو مورد از خدمات موفق اون خدابیامرز رو اسم ببر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
حتی اگر روحانی را هم گفته باشه درسته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
57
175
پاسخ
واقعیته ...کجاش توهینه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
پزشکیان خوبه که پول دلارهای نفتی را ریخته تو جیب شماها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
160
67
پاسخ
عقده گشایی فردی حقیر و عقده ای و پست با اهانت به کسی که دستش از دنیا کوتاه است.....
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
58
160
پاسخ
چه در مورد رییس گفته باشه چه در مورد احمدی نژاد در مورد هردوشون مصداق پیدا می کنه . ایشون توهینی نکردند . مودبانه نقد کردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
41
135
پاسخ
چه توهینی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
105
55
پاسخ
خیلی بد هست پشت سر کسی که به خاطر خدمت به مردم جونش از دست داد اینجوری حرف بزنی جواب خدا چی میدی چرا همه چیز باند بازی می بینید
سعید
|
United States of America
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
41
97
پاسخ
کاملا صحیح گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
98
49
پاسخ
خجالت نمیکشین! ب مرده‌ی طرف هم رحم نمیکنین! تا زنده بود ک خون بدلش کردین سیر نشدین! کدوم بقول خودتون گلوگاه دست کسی غیر از خودتونه! یه ساله اومدین مملکتو ب خاک سیاه نشوندین، دقیقا از روزی ک اومدین آب خوش از گلومون پایین نرفته، دولت دستتونه، مجلسم ک دست ب سینه، ق قضائیه هم ک انگار نیست، تصور کن این وضع زمان رئیسی می‌بود!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چطور اگه به هاشمی رفسنجانی فحش بدن خوش خوشانتون میشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
32
98
پاسخ
بین اصولگراها همه مقدس اند و هر کسی به اینها انتقادی بکنه کفر گفته و مستوجب عقاب هست ولی به اصلاح طلب و منفرد هر چی گفتی گفتی ...
