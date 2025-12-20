ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان

در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در سخنانی انتقادی اظهار داشت: «گلوگاه‌های حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت آن مرد رفته است» این اظهارات با واکنش محمد مخبر معاون اول و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت رئیسی مواجه شد و به پزشکیان بابت عدم واکنشش اعتراض کردند. در مقابل محمدرضا آقا ابراهیمی عنوان کرد منظورش از عبارت «آن مرد رفته» شهید رئیسی نبوده و منظورش محمود احمدی‌نژاد بوده که چهره‌هایی چون محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از دولتش برکشیده شده‌اند. ویدیوی صحبت‌های جنجالی را می‌بینید.