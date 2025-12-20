نبض خبر
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در سخنانی انتقادی اظهار داشت: «گلوگاههای حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت آن مرد رفته است» این اظهارات با واکنش محمد مخبر معاون اول و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت رئیسی مواجه شد و به پزشکیان بابت عدم واکنشش اعتراض کردند. در مقابل محمدرضا آقا ابراهیمی عنوان کرد منظورش از عبارت «آن مرد رفته» شهید رئیسی نبوده و منظورش محمود احمدینژاد بوده که چهرههایی چون محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از دولتش برکشیده شدهاند. ویدیوی صحبتهای جنجالی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۵۶
انتشار یافته: ۲۲
اگر منظورش ریسی هم بوده درست گفته . خدا رحمتش کند ولی در کارش موفق نبود با وجود همه حمایتها.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
amir| |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شما هم بجای توهین و نفرین در برابر حرف منطقی، زحمت بکش دو مورد از خدمات موفق اون خدابیامرز رو اسم ببر
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
واقعیته ...کجاش توهینه؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
عقده گشایی فردی حقیر و عقده ای و پست با اهانت به کسی که دستش از دنیا کوتاه است.....
چه در مورد رییس گفته باشه چه در مورد احمدی نژاد در مورد هردوشون مصداق پیدا می کنه . ایشون توهینی نکردند . مودبانه نقد کردند.
خیلی بد هست پشت سر کسی که به خاطر خدمت به مردم جونش از دست داد اینجوری حرف بزنی جواب خدا چی میدی چرا همه چیز باند بازی می بینید
خجالت نمیکشین! ب مردهی طرف هم رحم نمیکنین! تا زنده بود ک خون بدلش کردین سیر نشدین! کدوم بقول خودتون گلوگاه دست کسی غیر از خودتونه! یه ساله اومدین مملکتو ب خاک سیاه نشوندین، دقیقا از روزی ک اومدین آب خوش از گلومون پایین نرفته، دولت دستتونه، مجلسم ک دست ب سینه، ق قضائیه هم ک انگار نیست، تصور کن این وضع زمان رئیسی میبود!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹