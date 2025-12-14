عکس: تیراندازی مرگبار در دانشگاه براون

مقامات شهر پراویدنس،مرکز ایالت رود آیلند (Rhode Island) آمریکا اعلام کردند که روز شنبه در پی وقوع تیراندازی در محوطه دانشگاه براون، چندین نفر کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند. این حادثه در جریان برگزاری امتحانات نهایی رخ داد و نیروهای پلیس در حال حاضر به دنبال فرد مظنون هستند که گزارش شده با لباس سیاه حضور داشته است.