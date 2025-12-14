پیشنهاد 300 میلیارد تومانی برای گرفتن پست!

وحید محمودی، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، فاش کرد در زمان مدیریت او، فردی با پیشنهاد رشوه 300 میلیارد تومانی (100 میلیارد در سال اول و 200 میلیارد در سال‌های بعد) خواستار تصاحب مدیرعاملی یکی از شرکت‌های وابسته به این صندوق شده بود. این روایت، تصویری نگران‌کننده از حکمرانی معیوب و بحران ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد.