دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
کد خبر:۱۳۴۵۸۰۷
نبض خبر

پیشنهاد 300 میلیارد تومانی برای گرفتن پست!

وحید محمودی، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، فاش کرد در زمان مدیریت او، فردی با پیشنهاد رشوه 300 میلیارد تومانی (100 میلیارد در سال اول و 200 میلیارد در سال‌های بعد) خواستار تصاحب مدیرعاملی یکی از شرکت‌های وابسته به این صندوق شده بود. این روایت، تصویری نگران‌کننده از حکمرانی معیوب و بحران ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد.
برچسب‌ها:
نبض خبر فساد حکمرانی بد خرید پست
نظرات بینندگان
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
74
پاسخ
اگراین مطلب درست باشد باید دید درحال حاضر آن فرد کجا مشغول خدمت به خلق خداست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
43
پاسخ
اگر راست میگه همونموقع می گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
43
پاسخ
معلومه سازمان بانشستگی چرا حقوق بازنشستگان خودش را نمی دهد؟؟ و آنان را به فلاکت انداخته است
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
35
پاسخ
و این قصه ادامه دارد..........
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
27
پاسخ
کاری به پیشنها و ... ندارم
یک سوال این مبلغ پول برای ریاست آن سازمان یعنی چه درآمدی و چه امتیازاتی داره
؟؟؟
آقاخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
35
پاسخ
فساد مدیریتی بزرگترین دشمن حال ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
23
پاسخ
معرفی کن.
