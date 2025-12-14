نبض خبر
پیشنهاد 300 میلیارد تومانی برای گرفتن پست!
وحید محمودی، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، فاش کرد در زمان مدیریت او، فردی با پیشنهاد رشوه 300 میلیارد تومانی (100 میلیارد در سال اول و 200 میلیارد در سالهای بعد) خواستار تصاحب مدیرعاملی یکی از شرکتهای وابسته به این صندوق شده بود. این روایت، تصویری نگرانکننده از حکمرانی معیوب و بحران ساختاری در صندوقهای بازنشستگی ارائه میدهد.
اگراین مطلب درست باشد باید دید درحال حاضر آن فرد کجا مشغول خدمت به خلق خداست
معلومه سازمان بانشستگی چرا حقوق بازنشستگان خودش را نمی دهد؟؟ و آنان را به فلاکت انداخته است
کاری به پیشنها و ... ندارم
یک سوال این مبلغ پول برای ریاست آن سازمان یعنی چه درآمدی و چه امتیازاتی داره
؟؟؟
