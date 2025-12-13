En
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 7269
کد خبر:۱۳۴۵۶۷۹
25565 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تصاویر تکان دهنده الجزیره از حمله اسرائیل به ایران و نقاط ترور + زیرنویس

شبکه الجزیره انگلیسی گزارشی از حمله اسرائیل به ایران که به جنگ دوازده روزه انجامید، پخش کرد و به سراغ قربانیان رفت و از آن جمله تصاویری از محل ترور شهید طهرانچی و روایت پسرش از حادثه را منتشر کرد. این گزارش را با این توضیح با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید که اگر جزو قربانیان حمله رژیم صهیونیستی بوده‌اید، تماشای این گزارش دردآور به شما توصیه نمی‌شود.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
37
6
پاسخ
اسراییل نابود کردن هزینه دار گریه ندار
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
14
36
پاسخ
عاقبت نتانیاهو و ترامپ چگونه خواهد شد . ظلم پایدار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
10
38
پاسخ
خدا لعنتشون کنه که این بی شرفها به بچه ها هم رحم نمی کنن
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
39
پاسخ
حقوق بشر خفه خون گرفته
