تصاویر تکان دهنده الجزیره از حمله اسرائیل به ایران و نقاط ترور + زیرنویس

شبکه الجزیره انگلیسی گزارشی از حمله اسرائیل به ایران که به جنگ دوازده روزه انجامید، پخش کرد و به سراغ قربانیان رفت و از آن جمله تصاویری از محل ترور شهید طهرانچی و روایت پسرش از حادثه را منتشر کرد. این گزارش را با این توضیح با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید که اگر جزو قربانیان حمله رژیم صهیونیستی بوده‌اید، تماشای این گزارش دردآور به شما توصیه نمی‌شود.