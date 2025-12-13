نبض خبر
ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد
ویدیوی وعده انتخابات مسعود پزشکیان به مردم ایران همزمان با انفجار قیمت دلاری و بیعملی دولت در حفظ ارزش پول ملی وایرال شده است. کاربران فضای مجازی میپرسد چرا رئیس جمهور و مدیران ارشد اقتصادی دولت کاری برای کنترل بازار ارز و تبعاتش که تورم سنگین و ناترازیهای وحشتناک است، نمیکنند و حتی درباره آن صحبت هم نمیکنند؟! این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
ناشناس| |
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فیلم های آلن دلون رو بدید آقای پزشکیان یه بار دیگه دوبله کنن، صداپیشه خوبی میشن ایشون
پزشکیان کاره ای نیست. الکی حرف زد. شما هم دنبال مقصر بیخود نگردید
پزشکیان فقط شجاعت افزایش قیمت ها برای مردم را دارد و به خوبی و با سرعت انجام داده و می دهد کاهش ارزش ریال هم ترفند همه دولت ها برای جبران کسری بودجه با مالیات پنهان از مردم است
کاری نمیتونن بکنن فشار حداکثری ظاهرا جواب داده دلاری دولت نداره که عرضه کنه برای همین حتی ارز پاشی هم نمیتونه بکنه!!تو این شرایط بجاب مذاکره قهر رو انتخاب کردن و مردم تقاصشو پس میدن