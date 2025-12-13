ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد

ویدیوی وعده انتخابات مسعود پزشکیان به مردم ایران همزمان با انفجار قیمت دلاری و بی‌عملی دولت در حفظ ارزش پول ملی وایرال شده است. کاربران فضای مجازی می‌پرسد چرا رئیس جمهور و مدیران ارشد اقتصادی دولت کاری برای کنترل بازار ارز و تبعاتش که تورم سنگین و ناترازی‌های وحشتناک است، نمی‌کنند و حتی درباره آن صحبت هم نمی‌کنند؟! این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.