طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 6469
کد خبر:۱۳۴۵۶۳۲
17217 بازدید
نظرات: ۶۳
نبض خبر

ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد

ویدیوی وعده انتخابات مسعود پزشکیان به مردم ایران همزمان با انفجار قیمت دلاری و بی‌عملی دولت در حفظ ارزش پول ملی وایرال شده است. کاربران فضای مجازی می‌پرسد چرا رئیس جمهور و مدیران ارشد اقتصادی دولت کاری برای کنترل بازار ارز و تبعاتش که تورم سنگین و ناترازی‌های وحشتناک است، نمی‌کنند و حتی درباره آن صحبت هم نمی‌کنند؟! این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو افزایش قیمت دلار وعده انتخاباتی کاهش ارزش پول ملی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۶۳
ناشناس
|
Oman
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
81
پاسخ
واقعا فرق نمیکند...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
قیافه اون شانزده میلیون ساده لوحی که به پزشکیان رای دادن دیدنیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
67
پاسخ
فردا میگه من هیچوقت نگفتم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
11
72
پاسخ
استعفا لطفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
43
پاسخ
فیلم های آلن دلون رو بدید آقای پزشکیان یه بار دیگه دوبله کنن، صداپیشه خوبی میشن ایشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
23
92
پاسخ
پزشکیان کاره ای نیست. الکی حرف زد. شما هم دنبال مقصر بیخود نگردید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
15
82
پاسخ
یک تکه چوب بهتر از پزشکیان عمل میکنه
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
9
69
پاسخ
پنجاه ساله که عامل گرانی دلار و تورم خود دولتها بوده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
63
پاسخ
پزشکیان فقط شجاعت افزایش قیمت ها برای مردم را دارد و به خوبی و با سرعت انجام داده و می دهد کاهش ارزش ریال هم ترفند همه دولت ها برای جبران کسری بودجه با مالیات پنهان از مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
13
58
پاسخ
کاری نمیتونن بکنن فشار حداکثری ظاهرا جواب داده دلاری دولت نداره که عرضه کنه برای همین حتی ارز پاشی هم نمیتونه بکنه!!تو این شرایط بجاب مذاکره قهر رو انتخاب کردن و مردم تقاصشو پس میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
63
پاسخ
همه با دروغ وتزویر میان راءس کار بعد که خرشون از پل گذشت پل رو خراب میکنن
