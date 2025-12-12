عکس: سفر دکتر پزشکیان به ترکمنستان

رئیس‌جمهور دکتر مسعود پزشکیان، به منظور شرکت و ایراد سخنرانی در اجلاس بین‌المللی “صلح و اعتماد”، پنچ شنبه شب وارد عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان شد. وی در حاشیه این اجلاس، دیدارهای مهمی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، و همچنین رهبر ملی ترکمنستان و نخست‌وزیر ان پاکستان، میانمار انجام داد. دکتر پزشکیان در سخنرانی خود، بر لزوم نظارت بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی به عنوان پیش‌شرط برقراری نظم عادلانه تأکید کرد.