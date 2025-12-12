محمد مهدی ماندگاری، مدیر موسسه روایت سیره شهداء، در برنامه سمت خدا گفت: تو با دشمن خدا بجنگ، معیت پیدا می‌کنی. محمد رسول الله: والذین معه اشداء علی الکفار، نمیگوید حتما بنزسوار باشد. سینه خیز هم باشد اشداء است. آن خانم استاد دانشگاه آمریکایی که حجاب هم ندارد ولی علیه اسرائیل داد می‌زند هم جزو حزب‌الله است. او در کشور مانیست. مسلمان نیست. شیعه هم نیست و حجاب هم ندارد. اسم منتظر امام زمان هم ندارد. ولی با فطرت خودش گفت ظلم قبیح است. عدالت قشنگ است. باید از مظلوم دفاع کرد.