صادق آهنگران: دیروز یک مشت طلای همسرم را فروختم!
کد خبر:۱۳۴۵۴۲۹
نبض خبر

زبان بدن پوتین در مقابل مسعود پزشکیان و پیامش به رهبر انقلاب

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. پوتین در دیدار با پزشکیان گفت:‌ «تهران و مسکو در مسائل حساس بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای ایران در تماس نزدیک و تنگاتنگ با یکدیگر هستند و ما از ایران حمایت می‌کنیم.» رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد: »روسیه و ایران درحال مذاکره در بخش‌ گاز و برق هستند و همکاری‌هایی در زمینۀ انتقال انرژی انجام خواهد شد. روابط بین ۲ کشور هر روز درحال گسترش است؛ توسعۀ کریدور شمال-جنوب و افزایش همکاری در نیروگاه بوشهر را در پیش داریم.» پوتین به پزشکیان گفت: «سلام گرم من را به رهبر معظم ایران برسانید» زبان بدن پوتین را در دیدار پزشکیان که گارد باز پوتین مقابل پزشکیان را نشان می‌دهد، می‌بینید.
نبض خبر ولادیمیر پوتین مسعود پزشکیان زبان بدن ویدیو رهبر انقلاب ایران و روسیه روابط ایران و روسیه
