زبان بدن پوتین در مقابل مسعود پزشکیان و پیامش به رهبر انقلاب
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. پوتین در دیدار با پزشکیان گفت: «تهران و مسکو در مسائل حساس بینالمللی از جمله موضوع هستهای ایران در تماس نزدیک و تنگاتنگ با یکدیگر هستند و ما از ایران حمایت میکنیم.» رئیسجمهور روسیه تاکید کرد: »روسیه و ایران درحال مذاکره در بخش گاز و برق هستند و همکاریهایی در زمینۀ انتقال انرژی انجام خواهد شد. روابط بین ۲ کشور هر روز درحال گسترش است؛ توسعۀ کریدور شمال-جنوب و افزایش همکاری در نیروگاه بوشهر را در پیش داریم.» پوتین به پزشکیان گفت: «سلام گرم من را به رهبر معظم ایران برسانید» زبان بدن پوتین را در دیدار پزشکیان که گارد باز پوتین مقابل پزشکیان را نشان میدهد، میبینید.
