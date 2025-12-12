میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تداوم بارش‌ها؛ ورود سامانه جدید بارشی به کشور

مطابق اعلام سازمان هواشناسی امروز (جمعه) همچون چند روز اخیر و با تداوم فعالیت سامانه بارشی، در اغلب مناطق کشور شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۶۱
| |
7867 بازدید
تداوم بارش‌ها؛ ورود سامانه جدید بارشی به کشور

امروز (جمعه) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، برخی نقاط استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس، بارندگی، رعد و برق، وزش باد موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ، همچنین در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می شود.

به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی؛ فردا (شنبه) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران، شاهد بارش خواهیم بود.

یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش بینی می شود.

دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش بینی می شود.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه‌شنبه

سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در غالب مناطق به‌جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش پیش بینی می شود.

یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و در پنج روز آینده خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با مه رقیق و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سامانه بارشی بارش سازمان هواشناسی وضعیت آب و هوا دمای هوا هوای سرد خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرمای زمستانی پایتخت در راه است
عکس: یعنی الان مردم ترکیه میگن ایران ابرها رو دزدید؟!
ورود سامانه بارشی جدید از این تاریخ
هشدار درباره سامانه بارشی نیرومند
پیش‌بینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور
سامانه بارشی جدید به کشور وارد می‌شود
آخرین وضعیت از دمای هوا در مناطق مختلف کشور
آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور
کاهش دمای ۷ مرکز استان به زیر صفر درجه
هشدار سازمان هواشناسی برای این استان‌ها
سامانۀ بارشی که در سوریه غوغا کرد، در راه ایران
فعالیت سامانه بارشی از امروز
انتظار خنکی و سردی در کشور طی روزهای آینده
پایان هفته سرد می‌شود
اطلاعیه هواشناسی درباره وزش باد شدید
پاییز امسال را چگونه می گذرانیم؟!
هشدار هواشناسی: بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید
سامانه بارشی جدید از کجا به ایران رسید؟
آخرین اخبار از آب و هوای کشور در ۵ روز آینده
بارش برف و باران در این مناطق کشور
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده
جدیدترین پیش بینی بارش‌ها در ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzN
tabnak.ir/005dzN