امروز (جمعه) در استانهای گلستان، خراسان شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، برخی نقاط استانهای اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و جزایر واقع در مرکز خلیجفارس، بارندگی، رعد و برق، وزش باد موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ، همچنین در استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیشبینی می شود.
به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی؛ فردا (شنبه) در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استانهای ساحلی خزر، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استانهای قزوین، البرز و تهران، شاهد بارش خواهیم بود.
یکشنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش بینی می شود.
دوشنبه در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیجفارس رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش بینی می شود.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سهشنبه
سهشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در غالب مناطق بهجز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش پیش بینی می شود.
یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و در پنج روز آینده خلیج فارس مواج است.
امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با مه رقیق و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به پنج درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.