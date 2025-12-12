میلی صفحه خبر لوگو بالا
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان

در کوه‌های شرقی تبت، درخت انگوری با عمر ۴۱۶ سال کشف شده است که عنوان قدیمی‌ترین درخت انگور جهان را در رکوردهای گینس به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۵۴
| |
411 بازدید
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان

به گزارش تابناک؛ به‌تازگی، پژوهشگران هنگام بررسی پوشش گیاهی روستایی در شهرستان زوگانگ تبت، یک درخت انگور وحشی ۴۱۶ ساله را شناسایی کردند. آنها با مطالعه‌ حلقه‌های رشد و انجام اندازه‌گیری‌های فیزیکی، موفق شدند قدمت این درخت را تعیین کنند.

این درخت حدود ۸ متر طول دارد و قطر تنه و پایه آن به‌ترتیب ۶۷ و ۲۰۹ سانتی‌متر است. نکته جالب و شگفت‌آور اینجاست که درخت‌های انگور معمولا بیش از ۵۰ سال عمر نمی‌کنند و این نوع درخت‌ها در این منطقه از تبت، حداکثر تا صد سال پابرجا می‌مانند و تاکنون بیش از ۶۴ درخت انگور وحشی صد ساله در زوگانگ شناخته شده است.

درخت‌های انگور این ناحیه در ارتفاعی بیش از ۲۴۰۰ متر بالاتر از سطح دریا و در کوه‌های مرتفع تبت رشد می‌کنند و به همین دلیل به نمادی از تاب‌آوری تبدیل شده‌اند.

پیش از این، درختی در اسلوونی نام قدیمی‌ترین درخت انگوری که هنوز میوه می‌دهد را با خود یدک می‌کشید. در سال ۱۹۷۲، سن این درخت را ۳۵۰ تا ۴۰۰ سال تخمین زده بودند.

قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
